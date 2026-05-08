Viral: el cruce entre Trueno y Mick Jagger en Nueva York que explotó en redes

La escena tuvo algo muy argentino: esa mezcla entre admiración total y necesidad inmediata de convertir el momento en una cargada amistosa. Como cuando alguien se saca una foto con una leyenda y automáticamente el grupo de WhatsApp responde “mirá con quién se junta ahora”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en X e Instagram, donde miles de usuarios celebraron el presente internacional del rapero nacido en La Boca. Porque detrás de la foto simpática también hay un dato fuerte: Trueno ya no aparece en estos escenarios como invitado exótico, sino como parte de una nueva generación de artistas argentinos que empezó a meterse de manera natural en los grandes circuitos globales.

En los últimos años, nombres como Nicki Nicole, Bizarrap y Nathy Peluso también pasaron por la televisión estadounidense, en un fenómeno que hace no tanto parecía reservado únicamente para estrellas anglosajonas. Y en medio de todo eso quedó la imagen viral: un pibe argentino del freestyle señalando a Mick Jagger como si acabara de encontrárselo en una esquina cualquiera de Buenos Aires. Internet, obviamente, hizo el resto.