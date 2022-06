Se sumó a un "picado" con desconocidos para esconder una infidelidad y la historia es viral

"Se acerca un compañero y le dice 'necesito jugar este partido. No mires, pero esa que está allá es mi novia. Me iba a ir a ver con una mina, le dije que me iba a jugar a la pelota y me dijo 'te acompaño'. Le dijo 'dale' y me agarré el bolso, me puse la ropa y me vine a una cancha de fútbol y tengo que jugar", aseguró el usuario de TikTok.

Según la historia, aceptaron ayudarlo. "Le dije, tenés que parecer como que sos amigo. 'Me dicen Beto', y le dije, 'dale, entrá que nos turnamos'", concluyó.

Picado con amigos

Si bien varios usuarios descreen que la historia sea real, la supuesta anécdota no tardó en volverse viral.

Las reacciones a la historia viral del joven que se sumó a un picado para esconder una infidelidad

https://twitter.com/julianelen/status/1541506198104641537 Me emocioné. Decidí creer que pasó de verdad. Que se imprima la leyenda. https://t.co/70Zhrl5cKf — Lic. Julián Elencwajg (@julianelen) June 27, 2022

https://twitter.com/_lavidatombola/status/1540439710845218817 Es, quizás, la mejor anécdota que escuché en mi vida. https://t.co/KCZBErvHUJ pic.twitter.com/XhVpEBhcaL — dieguito (@_lavidatombola) June 24, 2022

https://twitter.com/clarikaf/status/1541511166001807369 Me encanta como se dejan en evidencia con estas historias, chicos. Además, estoy segura que la piba se fue a la cancha porque ya tenía toda la info. https://t.co/EyKv6n0kUl — Clárika (@clarikaf) June 27, 2022