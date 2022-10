Un abrazo que cambió todo: estaba desaparecido y su esposa lo reconoció en un video viral

Durante el programa televisivo Mediodía Noticias mostraron las imágenes del video que se había hecho viral y por el que Claudia, la esposa de Antonio, logró reconocerlo y dar con su paradero.

desaparecido recoleta

"El 7 de julio se fue de casa, yo hice la denuncia hace dos meses y medio. Se le murió la mamá, entró en un pozo depresivo muy fuerte, se iba y venía de vuelta a casa, daba señales de dónde estaba y después volvía", comenzó relatando Claudia.

"Un día lo perdimos y no supe más nada. Puse su foto en las redes para ver si alguien lo había visto en La Matanza, Zona Oeste y Zona Sur. Hice la denuncia y me decían que lo habían visto, pero cuando yo iba ya no estaba más", continuó explicando la esposa de Antonio.

Además, comentó que fueron sus cuñadas quienes le dieron aviso de que su marido estaba saliendo en la televisión y le avisaron al instante que Antonio había aparecido.

"Para mí es una sorpresa su actitud, y en el video lo vi desmejorado. Él es muy delgado, tiene 44 años, y en el video parece una persona de 60. Me parece que él no entiende cómo terminó así", reveló Claudia, y agregó: "Creo que perdió conciencia en algo, porque no se acuerda que tiene una casa, una familia y un padre".

La mujer habló con distintos medios de comunicación y detalló que por el momento no dio con el hombre pero al menos sabe que está vivo y que se mueve por esa zona, por lo que espera dar en cualquier momento con él.