Viruela del mono: detectaron el primer caso en Argentina de la variante más agresiva y contagiosa

viruela del mono

Las autoridades sanitarias indicaron que la investigación epidemiológica continúa, y hasta el momento no se han detectado casos secundarios vinculados a este paciente. Recomendaron el aislamiento hasta que las costras de las lesiones se caigan y se forme una nueva capa de piel y el uso de equipos de protección personal a todo el personal de salud que intervenga en su atención.

Cómo se contagia la enfermedad

La transmisión de persona a persona ocurre principalmente por contacto directo con lesiones cutáneas o mucosas de una persona infectada, especialmente durante el contacto estrecho, incluido el contacto sexual. También puede producirse por contacto con objetos recientemente contaminados (como ropa, sábanas, toallas u otros fómites) o por secreciones respiratorias de corto alcance en contextos de contacto cercano prolongado.

En áreas donde algunos animales salvajesactúan como reservorio del virus, la transmisión también puede ocurrir desde animales infectados a las personas mediante contacto directo o indirecto con lesiones cutáneas, mucosas, sangre u otros fluidos corporales.

"El período de incubación oscila entre 5 y 21 días, habitualmente entre 6 y 13 días. La enfermedad suele ser autolimitada y resolverse en un período de aproximadamente 14 a 21 días con manejo sintomático. La fase prodrómica puede incluir fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, astenia, dolor de garganta y/o dolor anorrectal o genital", explica el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado esta lunes.

Agrega que "posteriormente aparecen lesiones cutáneomucosas que suelen ser múltiples (aunque pueden ser únicas) y que generalmente se localizan en las regiones genital, anal, facial y en extremidades. Estas lesiones pueden aparecer algunos días después de los síntomas prodrómicos o en forma simultánea".