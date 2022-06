Viviam Perrone, la fundadora de Madres del Dolor, está varada en EEUU y pide ayuda

Llegamos con mi hija ayer a las 6 am en @Delta para un congreso q tengo en NY. Quedamos varadas en Atlanta con solo un voucher de US 15 y todavia no nos confirman. No tenemos valijas! Nos queremos ir! 4 hs de cola ayer y hoy y todavía no confirman!", escribió Perrone en sus redes y pidió ayuda a funcionarios de gobierno: "No tengo dinero en mis tarjetas, no tenemos ropa, hace 35 grados de calor afuera y @Delta no da respuesta @donofriojorge @AlexisGuerrera @SergioMassa @pmcarignano @CNNEPrensa x favor RT", manifestó la referente de Madres del Dolor.