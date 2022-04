"Acá bañada, depilada...", la respuesta viral a Viviana Canosa de una ex compañera

Enseguida comenzaron a responderle a Canosa, la mejor respuesta hasta ahora había sido la de Ángela Torres. Y este viernes le contestó una ex compañera de A24.

"Acá bañada, depilada, con las viandas de las nenas despachadas yendo a la bu rar", escribió la periodista Romina Manguel en la red social Twitter.

La respuesta de Manguel, que no nombra a Canosa, se viralizó, inclusive saltando la red social de origen, Twiter, pasando a las demás con memes y versiones.

Los insultos de Canoso al colectivo feminista

Periodismo no es lo que hace Viviana Canosa. No tiene nada que ver con un oficio el espectáculo que tiene en televisión. Es la degradación en persona no de una periodista o de una mujer, es la degradación en carne viva de un ser humano expuesta como pocas veces se ha visto.

Viviana Canosa, quien por un puto de rating se anima a defender abusadores y asesinos, nuevamente pasó una raya, algo que hace habitualmente, pero claramente son pocas las mujeres tan machistas como ella, es la periodista-militante macrista más dura de los medios de comunicación.

"Le pregunto a las chicas qué es el patriarcado para ustedes, muñecas. ¿Es un padre ausente, un hermano que les hizo bullyng, es un pibe en el secundario que no les dio bola, en la universidad no se la garcharon, qué es para ustedes el famoso patriarcado?", dijo en su programa.

"Porque la verdad les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar, vayan a laburar, nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno", agregó.

"Hoy es el día internacional de la mujer verde, nos robaron hasta eso", cerró.

Claramente Canosa no sabe lo que significa "patriarcado", pero cualquier excusa le viene bien para pegarle al Gobierno y luego arrastrase al aire con los macristas que invita habitualmente, como lo hizo este martes con Carolina Losada y Jorge Macri.