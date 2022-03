"Canosa, los libros no muerden", el mensaje que se hizo viral

Pero Canosa sabe que decir barbaridades al aire le sirven para conseguir rating y acercarse a su sueño de estar en la lista del ala dura del PRO, esa que comandan Mauricio Macri y Patricia Bullrich, con un Javier Milei en el medio, y que planean destruir a su enemigo: ¿Alberto Fernández? ¿Cristina? No, Horacio Rodríguez Larreta.

Lorena Maciel: "Canosa, los libros no muerden"

De todos modos, Canosa sumó repudio de todo el colectivo feminista, en especial de periodistas y un mensaje de Lorena Maciel, conductora de uno de los noticieros de TN, se viralizó: "Canosa, los libros no muerden". Claro, Viviana no lee ni los títulos de los portales de internet, algo que queda expuesto al aire muchas veces.

"Mientras una señora llena de odio sigue difamando a las madres de víctimas de Femicidios y a colegas q escriben por ellas y por muchas otras víctimas, las periodistas nos seguimos capacitando. Canosa los libros no muerden. Infórmate y deja de mentir", escribió Maciel en la red social Twitter.

Y luego agregó ante una respuesta de un seguidor: "Yo creo q en el Metropolitan le iría muy bien . El problema es que está disfrazada de periodismo y eso hace q la gente confunda su odio con verdad y lleva a que una familia le de cloriquina a su hijito y muera. Informar no es chiste!!"

"Anda a verla al teatro porque lo que hace es un show y probablemente muy bien pago. Y ustedes abonan a que siga con ese acting! Que vaya al Konex y haga un stand up pero q no se presente como periodista. Es chimentera . No lo olvides", completó en otro intercambio con un seguidor.

Los insultos de Canosa al colectivo feminista