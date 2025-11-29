Volverán a investigar al dueño de la casa de Coghlan donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima
La Cámara Nacional de Apelaciones anuló el sobreseimiento por prescripción y ordenó reabrir la investigación contra el principal sospechado del homicidio.
El sobreseimiento se dio en octubre pasado cuando el juez había considerado que no existía delito, al argumentar que su arribo al domicilio cuando ya trabajaba la policía científica impedía cualquier maniobra de encubrimiento. El hallazgo de huesos en una excavación realizada en mayo pasado había permitido reconstruir el caso, donde los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificaron los restos como los de Fernández Lima, quien desapareció en julio de 1984.
La medida de la Cámara llega en momentos en que tanto la fiscalía como la querella habían apelado la decisión de sobreseer a Graf. El fallo anula esa decisión anterior al entender que “la prueba no ha reunido elementos idóneos para la conclusión a la que se arribó”, lo que implica una reapertura de la causa.
En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez de primera instancia (Alejandro Litvack) y explicó, en sus 18 páginas, que es necesario profundizar “en orden a las hipótesis que razonablemente surgen del expediente para esclarecer si el imputado tiene o no relación, en cualquiera de los términos de los artículos 45 y 46 del Código Penal, con el homicidio de Fernández Lima”, ocurrido hace 41 años.
La despedida que se hizo esperar 41 años: la familia de Diego Fernández Lima velará sus restos
Tras más de 40 años de incertidumbre y angustiosa búsqueda, la familia de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 y cuyos restos fueron hallados este año en la casa de un excompañero del secundario en el barrio porteño de Coghlan, podrá finalmente velarlo y darle sepultura.
La justicia le restituyó el cuerpo del adolescente que murió asesinado a los 16 años y dispuso su velatorio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario