Volverán a investigar al dueño de la casa de Coghlan donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima

El sobreseimiento se dio en octubre pasado cuando el juez había considerado que no existía delito, al argumentar que su arribo al domicilio cuando ya trabajaba la policía científica impedía cualquier maniobra de encubrimiento. El hallazgo de huesos en una excavación realizada en mayo pasado había permitido reconstruir el caso, donde los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificaron los restos como los de Fernández Lima, quien desapareció en julio de 1984.