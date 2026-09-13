Volvieron a nacer: habló la dueña de la casa donde se incrustó el colectivo y murió el chofer
Viviana contó cómo vivió el choque, que dejó a su marido herido y provocó graves daños en su vivienda. El chofer circulaba a alta velocidad y perdió la vida en el impacto.
Una de las damnificadas por el choque de un colectivo de la línea 527 contra dos viviendas en Temperley, contó cómo fueron los instantes posteriores al impacto, que causó la muerte del chofer y serios daños materiales.
"Le estaba mostrando la torta de cumpleaños a mi hija, que estaba con su hermanito, cerca de la puerta. Justo había terminado de decorarla, pero como mi nena tiene un problema en un diente nos fuimos al fondo para enjuagarla y ahí sentimos el primer golpe", relató Viviana en diálogo con C5N.
También explicó que su marido estaba sentado en el sillón cuando ocurrió el accidente y que se salvó de milagro después de que parte de la estructura se derrumbara sobre él: "Estaba sentado en el sillón, escuchó el primer golpe, se levantó y con el segundo le cayeron los escombros encima", recordó. Luego señaló lo tuvieron que ayudar a retirarle los restos de mampostería y a incorporarse, cuando advirtieron que tenía una lesión en una pierna.
Además, describió cómo quedó el vehículo tras el choque: "La parte de adelante quedó como un acordeón. Al chofer lo vi cuando salimos porque quedó en la entrada de mi casa. Mi marido salió para asistirlo porque el colectivo seguía en marcha y ahí vio que todavía estaba con vida", contó.
"Intentó ayudarlo, pero no pudo. Balbuceaba algunas palabras, aunque no se entendía lo que decía. Cuando salí tuve que taparles la cara a mis hijos para que no lo vieran; ya había fallecido", agregó.
En ese contexto, Viviana y su familia tuvieron que ir hasta la comisaría a radicar la denuncia, y fue ahí cuando se cruzaron con compañeros del conductor, quienes les comentaron que el hombre atravesaba problemas personales.
Respecto de cómo sigue su situación, con la vivienda gravemente afectada por el impacto, indicó: "Nos dijeron que va a venir Defensa Civil para apuntalar la pared y repararla. También estoy esperando que envíen seguridad para resguardar las pertenencias porque la puerta no se puede cerrar, pero de eso todavía no me dijeron nada".
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