Volvieron a nacer: habló la dueña de la casa donde se incrustó el colectivo y murió el chofer

En ese contexto, Viviana y su familia tuvieron que ir hasta la comisaría a radicar la denuncia, y fue ahí cuando se cruzaron con compañeros del conductor, quienes les comentaron que el hombre atravesaba problemas personales.

Respecto de cómo sigue su situación, con la vivienda gravemente afectada por el impacto, indicó: "Nos dijeron que va a venir Defensa Civil para apuntalar la pared y repararla. También estoy esperando que envíen seguridad para resguardar las pertenencias porque la puerta no se puede cerrar, pero de eso todavía no me dijeron nada".