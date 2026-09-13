Tragedia en Temperley: un colectivero murió tras perder el control y estrellarse contra una vivienda
Testigos aseguraron que el vehículo se desplazaba a gran velocidad. Los detalles en la nota.
Un grave accidente ocurrió en la localidad bonaerense de Temperley, partido de Lomas de Zamora, donde un colectivero que circulaba sin pasajeros chocó contra una casa y murió. De acuerdo con el relato de testigos, la unidad se desplazaba a alta velocidad antes del impacto.
El siniestro involucró a un colectivo de la línea 527 y se produjo cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo. Sin poder retomar el dominio de la unidad, terminó su recorrido contra el frente de una propiedad ubicada en una esquina.
La violencia del choque provocó importantes daños tanto en el colectivo como en la vivienda. La trompa del colectivo quedó dentro de la casa, luego de atravesar parte de la estructura del inmueble. Las imágenes tomadas después del accidente permiten dimensionar la magnitud del impacto y muestran al vehículo incrustado en la propiedad.
Tras recibir el alerta por lo ocurrido, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y desplegaron un operativo en la zona. Los investigadores comenzaron a trabajar para reconstruir los instantes previos al choque y establecer qué provocó que el chofer perdiera el control.
Uno de los puntos que forma parte de las averiguaciones está relacionado con la velocidad a la que se desplazaba la unidad. Según indicaron testigos, el colectivo circulaba a alta velocidad momentos antes de terminar contra la vivienda. Por el momento, se investiga si la alta velocidad a la que circulaba el colectivo tuvo incidencia en el choque.
Al momento del accidente no había pasajeros a bordo, por lo que el chofer era la única persona que viajaba en la unidad. Debido a la gravedad del impacto y a las lesiones sufridas, murió como consecuencia del impacto.
La investigación continuará con el objetivo de determinar la mecánica exacta del siniestro y esclarecer qué ocurrió en los segundos previos a que el colectivo se desviara de su recorrido y terminara incrustado contra la propiedad.
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