Tragedia en Temperley: un colectivero murió tras perder el control y estrellarse contra una vivienda

Al momento del accidente no había pasajeros a bordo, por lo que el chofer era la única persona que viajaba en la unidad. Debido a la gravedad del impacto y a las lesiones sufridas, murió como consecuencia del impacto.

La investigación continuará con el objetivo de determinar la mecánica exacta del siniestro y esclarecer qué ocurrió en los segundos previos a que el colectivo se desviara de su recorrido y terminara incrustado contra la propiedad.