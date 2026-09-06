"No sabe por qué": habló la madre del adolescente que pisó a un gato en Temperley

Sin embargo, cuestionó las amenazas que comenzaron a recibir luego de que se conociera el caso: "Toda esta violencia que estamos recibiendo... No se puede creer la maldad, la crueldad. La gente está repudiando un acto violento, sí, con mucha más agresión multiplicada, con la difusión de la imagen de un menor", manifestó.

"Nos gustaría ir a pedirles disculpas personalmente, como corresponde. Pero con todas estas amenazas, tenemos miedo", concluyó.

Escrachan la casa del adolescente que pisó la cabeza de una gata en Temperley

El chico iba vestido con su uniforme escolar de un establecimiento privado y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, permitiendo así que se pudiera identificar al adolescente y se lograra dar con su domicilio, aunque en principio hubo una confusión que derivó en mensajes de odio y amenazas a la familia equivocada.

En concreto, el domicilio del menor fue verificado y un grupo de defensores de los derechos de los animales se acercó hasta él para realizar un furibundo escrache, con numerosas pintadas en el frente de la casa que daban cuenta de la opinión de los activistas y de la comunidad en general sobre repudiable y violento suceso del que fue víctima un inocente felino.

Repudio a Santino, el joven que pisó la cabeza de una gata en Temperley

"La educación viene desde casa", "no al maltrato animal" y otras con insultos, fueron algunas de las frases fijadas en las paredes de la vivienda ubicada sobre la calle Portela, de Lomas de Zamora, con aerosol rojo.

"Acá vive el pendejo hdp que le pisó la cabeza a la gatita… Vinimos a hacerle una visita… Con los animales no", reza el mensaje que aparece en el video divulgado en redes sociales por los activistas y que muestra cómo quedó el frente de la propiedad escrachada en las últimas horas.

Se sabe que el adolescente sería alumno regular del nivel secundario del Colegio San Francisco Javier y el caso por la agresión a la gata fue denunciado ante la UFI 7 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara.