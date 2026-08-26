Volvió el Nokia 1100 en una nueva versión: por qué era tan amado y qué esperar de esta variante

Por qué el Nokia 1100 fue furor en los 2000

El Nokia 1100 marcó una verdadera era dorada en la telefonía móvil tras su llegada al mercado en agosto de 2003. Su época de mayor furor se extendió a lo largo de seis años, alcanzando su punto máximo a mediados de los 2000, momento en el cual se convirtió en el dispositivo electrónico de consumo más comercializado de la historia con 250 millones de unidades vendidas.