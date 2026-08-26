Volvió el Nokia 1100 en una nueva versión: por qué era tan amado y qué esperar de esta variante
El nuevo dispositivo, que reversiona al que ha sido tan codiciado en los 2000, vendrá con 40 días de carga y radio. Conocelo acá.
Quienes fueron testigos de la tecnología en los 2000 suelen recordar al icónico Nokia 1100 por su estructura casi indestructible y su batería inagotable. Apelando a esa nostalgia, HMD Global presentó el Nokia 300 Charge: un nuevo teléfono con batería extraíble, que promete hasta 40 días de autonomía en modo de espera con una sola carga.
El Nokia 300 Charge apuesta al minimalismo absoluto: su apartado de conectividad queda reducido a redes 2G (GSM 900/1800), por lo que su funcionamiento se limita a zonas donde esta infraestructura permanezca activa. Tampoco tiene cámaras avanzadas ni grandes aplicaciones.
Sus especificaciones técnicas se reducen a lo esencial:
-
Pantalla: 2,4 pulgadas (resolución de 320 x 240 píxeles).
Procesador: Unisoc SC6531E.
Memoria y almacenamiento: 4 MB de RAM y 4 MB de memoria interna (expandible a 32 GB con tarjeta microSD).
Linterna potente: Incorpora un LED de alta intensidad que cuadruplica el brillo del Nokia 105 (2023).
Multimedia: Incluye conector para auriculares de 3,5 mm, indispensable para escuchar la radio FM sin necesidad de cables que actúen como antena externa.
Carga inversa: Funciona como power bank para suministrar energía a otros dispositivos mediante su puerto USB-C a 10 W.
Acceso directo: Cuenta con un botón físico en el lateral derecho para activar la carga de otros equipos de forma instantánea, sin pasar por los menús del sistema.
Dónde conseguir el nuevo Nokia 300 Charge
Hasta el momento, el nuevo dispositivo sólo está disponible en Filipinas y se espera que, a la brevedad, se extienda al mercado mundial.
Por qué el Nokia 1100 fue furor en los 2000
El Nokia 1100 marcó una verdadera era dorada en la telefonía móvil tras su llegada al mercado en agosto de 2003. Su época de mayor furor se extendió a lo largo de seis años, alcanzando su punto máximo a mediados de los 2000, momento en el cual se convirtió en el dispositivo electrónico de consumo más comercializado de la historia con 250 millones de unidades vendidas.
Factores de su éxito:
-
Democratización tecnológica: Creado con un objetivo claro, se ofreció a un costo de salida accesible (alrededor de 100 dólares) enfocado en mercados emergentes, convirtiéndose en el primer teléfono móvil de millones de personas.
Utilidad y resistencia extrema: Frente a los smartphones actuales, este modelo destacó por su durabilidad "indestructible", teclado de goma a prueba de polvo, su clásica linterna superior y una batería capaz de durar días con una sola carga o hasta 400 horas en espera.
Entretenimiento icónico: En una etapa previa a las redes sociales, el entretenimiento móvil estuvo liderado por sus tonos monofónicos y el legendario juego Snake II.
El dominio de este mítico teléfono comenzó a declinar hacia el cierre de la década con la llegada de las pantallas a color y el inicio de la era inteligente. No obstante, el Nokia 1100 mantiene su vigencia como un cotizado objeto de colección retro y una opción alternativa para la "desintoxicación digital".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario