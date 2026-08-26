Expulsaron del país a un narco peruano de la banda de Dumbo: "Hasta que no quede ninguno"
Nick Gerald Guido Alcalde había sido condenado a nueve años de prisión por tráfico de drogas y estaba detenido en Ezeiza. Fue enviado a Perú.
El Gobierno nacional concretó la expulsión de Argentina de Nick Gerald Guido Alcalde, alias “Yujo” o “Yuju”, un ciudadano peruano condenado por narcotráfico que formaba parte de la banda liderada por Raúl Martín Maylli Rivera, conocido como “Dumbo”, una de las organizaciones que durante años operó en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Alcalde cumplía una condena de nueve años de prisión por delitos vinculados con el comercio de estupefacientes y se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
La salida del país se realizó bajo extrema custodia, estuvo coordinado por el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario Federal, y contó con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la deportación a través de sus redes sociales y sostuvo: “Uno por uno, hasta que no quede ninguno. En Argentina, el que las hace las paga”.
Quién es “Yujo”, el narco ladero de “Dumbo”
Alcalde fue condenado como coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas y la utilización de menores de edad para distintas actividades vinculadas con el narcotráfico.
La estructura liderada por Dumbo tenía como uno de sus principales territorios de operaciones el Barrio Padre Mugica, en Villa Lugano. Desde allí extendía su influencia hacia otros sectores del sur de la Ciudad de Buenos Aires y mantenía vínculos con la villa 1-11-14, ubicada en el Bajo Flores.
De acuerdo con la investigación, la organización contaba con una estructura jerárquica y una distribución de tareas destinada a garantizar el funcionamiento del circuito narco. Sus integrantes tenían un rol específico en el abastecimiento, fraccionamiento, almacenamiento y posterior distribución de cocaína y marihuana.
Además, el grupo contaba con personas armadas y recurría a menores para determinadas tareas vinculadas al negocio de las drogas.
La actividad de la banda pudo ser reconstruida, al menos, entre el 16 de noviembre de 2018 y el 16 de junio de 2021, período durante el cual la organización mantuvo operaciones en distintos puntos del sur porteño.
Falsa muerte y extradición: la historia de Dumbo, el líder del clan narco
El caso de Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, es uno de los más particulares relacionados con el crimen organizado en la Ciudad de Buenos Aires. En 2021, encabezaba la lista de los delincuentes más buscados por la Justicia argentina y permanecía prófugo.
Durante su fuga, llegó a ser registrado oficialmente en Perú como una persona fallecida. La documentación indicaba que había muerto el 25 de enero de 2022, supuestamente a causa del Covid-19. Incluso se colocó una placa con su nombre en el cementerio de Flores.
Sin embargo, los investigadores de la Policía Federal Argentina continuaron trabajando sobre la hipótesis de que el jefe narco seguía con vida.
Cómo cayó Raúl Martín Maylli Rivera, alias "Dumbo"
Efectivos de la PFA siguieron la pisa de un hombre que había viajado a Lima y fue recibido por la cuñada de Maylli Rivera en un restaurante de la ciudad.
Ahí, bajo una operación encubierta, comprobaron que la persona que buscaban era efectivamente Maylli Rivera: el hombre había regresado a Perú con cambios físicos y con una cédula de identidad boliviana emitida en septiembre de 2021.
El líder de la organización fue detenido en octubre de 2022. Posteriormente permaneció alojado en el Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza y su extradición a Argentina se concretó en noviembre de 2023. Casi dos años después de su regreso al país, Maylli Rivera recibió una condena unificada de 32 años de prisión.
Quiénes son los cuatro expulsados de la banda de Dumbo
Con la salida de Alcalde, ya son cuatro los integrantes de la organización de Maylli Rivera expulsados de Argentina.
La medida forma parte de la política impulsada por el gobierno de Javier Milei para expulsar del territorio nacional a extranjeros condenados o relacionados con organizaciones criminales, siempre que se encuentren dadas las condiciones legales correspondientes.
En los tres casos anteriores también se trató de ciudadanos peruanos. Entre ellos estuvo una sobrina del propio Dumbo, según informó el Ministerio de Seguridad.
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