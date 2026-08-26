Expulsaron del país a un narco peruano de la banda de "Dumbo: "Hasta que no quede ninguno"

La estructura liderada por Dumbo tenía como uno de sus principales territorios de operaciones el Barrio Padre Mugica, en Villa Lugano. Desde allí extendía su influencia hacia otros sectores del sur de la Ciudad de Buenos Aires y mantenía vínculos con la villa 1-11-14, ubicada en el Bajo Flores.

El delincuente formaba parte del entramado criminal comandado por Raúl Martín Maylli Rivera, popularmente conocido como “Dumbo”

De acuerdo con la investigación, la organización contaba con una estructura jerárquica y una distribución de tareas destinada a garantizar el funcionamiento del circuito narco. Sus integrantes tenían un rol específico en el abastecimiento, fraccionamiento, almacenamiento y posterior distribución de cocaína y marihuana.

Además, el grupo contaba con personas armadas y recurría a menores para determinadas tareas vinculadas al negocio de las drogas.

Fue trasladado bajo custodia desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza

La actividad de la banda pudo ser reconstruida, al menos, entre el 16 de noviembre de 2018 y el 16 de junio de 2021, período durante el cual la organización mantuvo operaciones en distintos puntos del sur porteño.

Falsa muerte y extradición: la historia de Dumbo, el líder del clan narco

Raúl Martín Maylli Rivera, alias "Dumbo"

El caso de Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, es uno de los más particulares relacionados con el crimen organizado en la Ciudad de Buenos Aires. En 2021, encabezaba la lista de los delincuentes más buscados por la Justicia argentina y permanecía prófugo.

Durante su fuga, llegó a ser registrado oficialmente en Perú como una persona fallecida. La documentación indicaba que había muerto el 25 de enero de 2022, supuestamente a causa del Covid-19. Incluso se colocó una placa con su nombre en el cementerio de Flores.

Sin embargo, los investigadores de la Policía Federal Argentina continuaron trabajando sobre la hipótesis de que el jefe narco seguía con vida.

Cómo cayó Raúl Martín Maylli Rivera, alias "Dumbo"

Raúl Martín Maylli Rivera, alias "Dumbo"

Efectivos de la PFA siguieron la pisa de un hombre que había viajado a Lima y fue recibido por la cuñada de Maylli Rivera en un restaurante de la ciudad.

Ahí, bajo una operación encubierta, comprobaron que la persona que buscaban era efectivamente Maylli Rivera: el hombre había regresado a Perú con cambios físicos y con una cédula de identidad boliviana emitida en septiembre de 2021.

El líder de la organización fue detenido en octubre de 2022. Posteriormente permaneció alojado en el Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza y su extradición a Argentina se concretó en noviembre de 2023. Casi dos años después de su regreso al país, Maylli Rivera recibió una condena unificada de 32 años de prisión.

Quiénes son los cuatro expulsados de la banda de Dumbo

Con la salida de Alcalde, ya son cuatro los integrantes de la organización de Maylli Rivera expulsados de Argentina.

La medida forma parte de la política impulsada por el gobierno de Javier Milei para expulsar del territorio nacional a extranjeros condenados o relacionados con organizaciones criminales, siempre que se encuentren dadas las condiciones legales correspondientes.

En los tres casos anteriores también se trató de ciudadanos peruanos. Entre ellos estuvo una sobrina del propio Dumbo, según informó el Ministerio de Seguridad.