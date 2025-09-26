Voraz incendio destruye un supermercado chino en Zárate

Un incendio de gran magnitud afectó este jueves por la noche a una reconocida fábrica de yogures en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar.

El fuego se desató en la planta de la firma Dahi, ubicada sobre la calle Rivadavia al 1100, en el barrio Pellegrini.

Las llamas se propagaron rápidamente por el interior de un galpón de 13 metros de frente por 50 de fondo, donde se desarrollan tareas de producción. La estructura fue alcanzada casi en su totalidad por el fuego.

En total, trabajaron 13 dotaciones de bomberos con unos 40 socorristas, provenientes de Presidente Derqui, Del Viso y Pilar, quienes lograron controlar el incendio tras varias horas de labor.

Según las primeras estimaciones, el origen del fuego estaría vinculado a un posible cortocircuito en la red luminaria del lugar. No se informaron personas heridas.

Pasadas las 22, los bomberos iniciaron las tareas de enfriamiento y remoción de los escombros para evitar la reactivación del foco ígneo.

El operativo desplegó un gran movimiento. Los bomberos trabajaron con dos líneas de 38 y se hicieron presentes al menos 4 unidades, se presentó el SAME.