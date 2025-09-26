Voraz incendio destruye un supermercado chino en Zárate
Trabajan tres dotaciones de bomberos y se desconoce si había personas en el comercio.
Este viernes en la mañana se incendió un supermercado chino en la localidad bonaerense de Zárate. Los bomberos acudieron al lugar para apaciguar el fuego. Las llamas superan los cinco metros de altura.
El fuego se habría provocado en el depósito del supermercado, que se encuentra hacia el centro de la manzana, detrás del lugar de atención del local. Desconocen si había personas en el lugar y evacuaron las viviendas aledañas.
El operativo desplegó un gran movimiento. Los bomberos trabajaron con dos líneas de 38 y se hicieron presentes al menos tres unidades, el sistema de emergencias presentó un total de dos móviles.
Se incendió una reconocida fábrica de yogures en Pilar
Un incendio de gran magnitud afectó este jueves por la noche a una reconocida fábrica de yogures en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar.
El fuego se desató en la planta de la firma Dahi, ubicada sobre la calle Rivadavia al 1100, en el barrio Pellegrini.
Las llamas se propagaron rápidamente por el interior de un galpón de 13 metros de frente por 50 de fondo, donde se desarrollan tareas de producción. La estructura fue alcanzada casi en su totalidad por el fuego.
En total, trabajaron 13 dotaciones de bomberos con unos 40 socorristas, provenientes de Presidente Derqui, Del Viso y Pilar, quienes lograron controlar el incendio tras varias horas de labor.
Según las primeras estimaciones, el origen del fuego estaría vinculado a un posible cortocircuito en la red luminaria del lugar. No se informaron personas heridas.
Pasadas las 22, los bomberos iniciaron las tareas de enfriamiento y remoción de los escombros para evitar la reactivación del foco ígneo.
El operativo desplegó un gran movimiento. Los bomberos trabajaron con dos líneas de 38 y se hicieron presentes al menos 4 unidades, se presentó el SAME.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario