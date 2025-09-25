Quisieron hacerle el cuento del tío a un argentino en Europa y el resultado se volvió viral

Durante todo el intercambio que se hizo viral se puede notar al hombre de sombrero intentando hacer un cambio de sobres para entregarle al argentino menos de los €1430 que habían acordado por el iPhone.

El primer paso de la estafa fue permitirle al argentino contar los billetes para comprobar que estaba bien el monto. El segundo, pedírselo de vuelta para meterlo en un sobre, más formal.

"El dinero es mío, el móvil es tuyo", quiso razonar el argentino, a lo que sus compradores le insistieron en la maniobra y él retrucó: "¿Pero no querías comprar el iPhone?"

Lo que siguió fueron minutos de negociación en un español rudimentario, hasta que el argentino logró que el hombre del sombrero bajara la guardia y dejara a la vista un segundo sobre, probablemte vacío.

"¿Te pensás que soy tonto yo?", espetó el argentino antes de retirarse sin vender el iPhone, y sin comprar el buzón que le vendían.