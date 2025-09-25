Quisieron hacerle el cuento del tío a un argentino en Europa y el resultado se volvió viral
"¿Te pensás que soy tonto yo?", fue lo menos que le dijo el muchacho a los dos hombres que intentaron hacerle el cuento del tío para darle menos plata por un Iphone 17.
Dos hombres presuntamente rumanos intentaron estafar a un argentino esta semana en una ciudad de Europa, donde lo citaron para comprarle un iPhone 17 Pro que pensaban pagar bastante menos del precio acordado de antemano, que pasaba los U$S 1.500.
Como se puede apreciar en el video resultante, que se volvió viral este jueves, el muchacho notó casi en seguida que algo andaba mal con el pago que los supuestos clientes le estaba dando y tuvo la precaución de grabar una parte de la secuencia, aunque sea como prueba de lo que vivió.
En las imágenes se ve que el intercambio -o intento de estafa- se dio bajo la sombrilla de un bar en una calle sin público a la vista, donde los tres hombres quedaron trenzados en una extraña maniobra.
Los compradores, que serían de nacionalidad rumana, eran un hombre joven y otro más viejo, de sombrero.
Durante todo el intercambio que se hizo viral se puede notar al hombre de sombrero intentando hacer un cambio de sobres para entregarle al argentino menos de los €1430 que habían acordado por el iPhone.
El primer paso de la estafa fue permitirle al argentino contar los billetes para comprobar que estaba bien el monto. El segundo, pedírselo de vuelta para meterlo en un sobre, más formal.
"El dinero es mío, el móvil es tuyo", quiso razonar el argentino, a lo que sus compradores le insistieron en la maniobra y él retrucó: "¿Pero no querías comprar el iPhone?"
Lo que siguió fueron minutos de negociación en un español rudimentario, hasta que el argentino logró que el hombre del sombrero bajara la guardia y dejara a la vista un segundo sobre, probablemte vacío.
"¿Te pensás que soy tonto yo?", espetó el argentino antes de retirarse sin vender el iPhone, y sin comprar el buzón que le vendían.
