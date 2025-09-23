Crimen del jubilado en Zárate: las imágenes que comprometen a los policías arrestados
Las cámaras de seguridad ubican a Alejo Moreno, a Florencia Valentini y sus cómplices en los alrededores de la casa de Saúl Eduardo de Francesco.
En el marco de la investigación por el crimen de Saúl Eduardo de Francesco, un jubilado de 77 años hallado sin vida en un descampado de Zárate, la Justicia ordenó a la Policía Bonaerense que entregue las imágenes de las cámaras de seguridad relacionadas con el caso, las cuales comprometen a los oficiales detenidos.
Los videos muestran momentos previos al homicidio y registran a dos de los principales sospechosos del crimen, Alejo Moreno, expolicía bonaerense y empleado del Centro de Monitoreo de Zárate; y su pareja, Florencia Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana de la fuerza bonaerense.
Además, fueron detenidos dos presuntos cómplices, identificados como: Lucas Gabriel Lemos y Néstor Irvin Matencio Limache. Todos los arrestos se concretaron tras un rápido operativo del fiscal Juan Manuel Escalante, en coordinación con la DDI de Zárate-Campana de la Policía Bonaerense.
En las imágenes se ve primero a Valentini a bordo de su Volkswagen Gol Trend blanco, estacionado frente a la vivienda de De Francesco. Luego, las cámaras de seguridad de un vecino registraron los movimientos de la pareja antes del secuestro del jubilado, según precisaron los pesquisas.
Otra grabación muestra un Ford Focus en el que, presuntamente, trasladaron a De Francesco tras asesinarlo de un disparo en la nuca. En el video se observa el vehículo circulando por la calle Valentín Alsina al 1043.
Todas estas imágenes, que incluyen también el momento en que un dron localiza el cuerpo del jubilado en el descampado, a pocos metros de la Ruta Provincial N°9, fueron captadas por el municipio y ya forman parte del expediente que tramita la UFI N°7 de Zárate-Campana.
Crimen del jubilado en Zárate: el macabro plan detrás del asesinato
En medio de la conmoción por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco, el hombre de 79 años cuyo cuerpo apareció a la vera de la ruta 9 luego de tres días de búsqueda, se logró la detención de un cuarto sospechoso cuando pretendía darse a la fuga con destino a la provincia de Misiones. Cómo fue el macabro plan que llevaron a cabo según pudieron reconstruir los investigadores.
Según la reconstrucción de la fiscalía, el miércoles 17 de septiembre por la tarde, Valentini fue hasta la casa de De Francesco, ubicada en la calle Valentín Alsina al 1000 en Zárate. La oficial le dijo que era nuera de un excompañero de trabajo de la víctima, de apellido Moreno, y le dijo que estaban organizando una fiesta en su honor.
Quiso subirlo a su auto, un Volkswagen Gol Trend blanco, pero De Francesco se dio cuenta de la trampa y se negó. Todos estos movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona.
Cuatro horas más tarde, Moreno y otros dos sospechosos interceptaron a la víctima en la calle, a pocos metros de su casa, y lo obligaron a subir a un auto Ford Focus gris. Valentini, en tanto, iba detrás de ellos en el Gol blanco, según revelaron fuentes policiales a distintos medios.
Ambos vehículos condujeron hacia un descampado en la zona de Baradero. Habría sido allí mismo donde lo ejecutaron de un disparo en la nuca y le sacaron las llaves de la casa.
Después de las 23.30, volvieron a la casa de Saúl para robarle dinero. Sin embargo, por motivos que se desconocen, no lo hicieron y huyeron.
Al día siguiente, el hermano de la víctima, un hombre de 81 años, realizó la denuncia por la desaparición.
“Lo que pasó hasta ahora es un misterio. Creo que vinieron con la información equivocada, no sabían bien ni dónde se metían porque se equivocaron de entrada”, relató a C5N Néstor, vecino de la víctima, y agregó: “Saúl nunca tuvo problemas con nadie, por eso nos llama la atención de todo lo que sucedió”.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario