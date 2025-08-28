VTV con 50% de descuento en Buenos Aires: quiénes pueden acceder
Esta inspección tiene como objetivo asegurar un tránsito seguro en todo el territorio argentino. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más importantes que debe presentar cada conductor. Por este motivo, cada conductor debe realizar esta inspección durante un tiempo determinado y en talleres autorizados, donde se busca asegurar un correcto funcionamiento de cada vehículo para mejorar el tránsito y reducir los accidentes viales.
Si bien cada individuo debe abonar el total del trámite, durante los últimos días se conoció que un grupo de beneficiarios podrá acceder a un descuento del 50%. Este descuento se presenta como una gran alivio para el bolsillo de algunos conductores. A continuación, todos los detalles.
Requisitos para acceder al descuento
El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados con ingresos bajos en la Provincia de Buenos Aires. Para acceder, no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos ($322.000). Sin embargo, deben presentar estos documentos para solicitar el descuento del 50%:
- El último recibo de haberes.
- Acreditar la titularidad del vehículo.
- Constancia de vigencia de la VTV.
Quiénes están exentos de pagar el trámite
En la Provincia de Buenos Aires hay un grupo de conductores que se encuentran exentos de pagar la VTV, como los vehículos del Cuerpo de Bomberos o municipales y los de las personas con discapacidad. Además, estos son los usuarios que no deben abonar este trámite en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
- Jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años que tengan un vehículo a su nombre y cuyos ingresos no superen dos haberes mínimos.
- Personas con discapacidad que sean dueñas de un vehículo.
- Personas con discapacidad que no figuren como titulares del auto, pero cuyos padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes sí lo sean.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario