VTV: aumentaron las multas por no tener el trámite al día
El incremento de estas infracciones tiene un solo objetivo: concientizar a los conductores para que realicen este trámite esencial. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que busca que los vehículos cumplan con las condiciones de seguridad establecidas para reducir accidentes y, por consiguiente, mejorar el tránsito en el país. En este inspección, realizada en talleres autorizados, se verifica el estado de los frenos, neumáticos y luces, entre otros componentes.
Además, durante los últimos días, se confirmó un aumento en la multa por circular sin la VTV vigente. El incremento de estas infracciones tiene un solo objetivo: concientizar a los conductores para que realicen este trámite esencial. A continuación, todos los detalles.
Los motivos de porqué es tan cara la multa
El costo de esta multa se debe a que busca incentivar a los conductores a mantener sus vehículos en condiciones seguras, evitando riesgos al momento de conducir. Además, al calcularse en Unidades Fijas (UF), el valor se ajusta según la inflación y el precio de la nafta, lo que incrementa su monto.
Todos los valores de las multas en noviembre 2025
Montos de las multas en CABA
- Superar la máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70
- Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040
- Mal estacionamiento: $79.851
- Circular sin la VTV vigente: $79.851
- Conducir alcoholizado: entre 0,5gr/l y 0,99gr/l, la valor oscila entre $119.776,5 y $798.510 (150 y 1.000 UF); de 1gr/l en adelante, $239.553 y $1.597.020 (300 y 2.000 UF).
- Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50
- Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553
- Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
- Tapar la patente: $798.510
- Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
- Conducir usando el celular: $159.702
- No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50
- Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50
- No usar cinturón de seguridad: $79.851
- Manejar con auriculares: $79.851
- No portar licencia de conducir: $39.925,50
Montos de las multas en la Provincia de Buenos Aires
- Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.
- Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.
- Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000
- Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600
- No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.
- Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
