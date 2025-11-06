VTV: aumentaron las multas por no tener el trámite al día

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que busca que los vehículos cumplan con las condiciones de seguridad establecidas para reducir accidentes y, por consiguiente, mejorar el tránsito en el país. En este inspección, realizada en talleres autorizados, se verifica el estado de los frenos, neumáticos y luces, entre otros componentes.