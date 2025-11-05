VTV: de qué se trata la fecha de matriculación y para qué sirve

En la Ciudad de Buenos Aires, la primera inspección se exige a los cuatro años de antigüedad o al alcanzar 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Por ejemplo, un auto patentado en febrero de 2020, con patente terminada en “9” y menos de 64.000 km, deberá pasar su primera revisión técnica en septiembre de 2024. Desde el Ministerio de Infraestructura porteño informaron que el trámite debe realizarse en el mes asignado según la terminación de la patente, y quienes no lo hagan circulan en infracción.