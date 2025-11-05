VTV: de qué se trata la fecha de matriculación y para qué sirve
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
A qué refiere la fecha de matriculación en la VTV
La fecha de matriculación de un vehículo indica el momento en que fue inscripto oficialmente en el Registro Automotor y figura en documentos como el título del automotor y el informe de dominio. Este dato es clave para que los titulares sepan cuándo corresponde realizar la primera VTV, una obligación que asegura que los vehículos cumplan con los requisitos de seguridad.
En la Ciudad de Buenos Aires, la primera inspección se exige a los cuatro años de antigüedad o al alcanzar 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Por ejemplo, un auto patentado en febrero de 2020, con patente terminada en “9” y menos de 64.000 km, deberá pasar su primera revisión técnica en septiembre de 2024. Desde el Ministerio de Infraestructura porteño informaron que el trámite debe realizarse en el mes asignado según la terminación de la patente, y quienes no lo hagan circulan en infracción.
Los errores más comunes al momento de realizar la VTV
En la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos que no aprueban la VTV suelen presentar fallas en el sistema de iluminación, que representan el 30,15% de los rechazos, según informó el Ministerio de Infraestructura. A estos problemas se suman los relacionados con frenos (17,04%), neumáticos (15,40%) y emisiones contaminantes o ruidos excesivos (15,04%).
Para los vehículos que obtienen la condición de “condicionales”, las fallas más frecuentes incluyen suspensión (18,60%), estado de los neumáticos (15,56%), elementos sueltos o desgastados (14,74%) y problemas de ruido o contaminación (11,41%). Estas estadísticas permiten a los conductores identificar los puntos críticos que requieren atención antes de realizar la inspección obligatoria.
