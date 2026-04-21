VTV: cuál es el elemento que de no tenerlo podrían rechazarte la verificación
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que deben realizar los autos para poder circular legalmente por las carreteras argentinas. Este trámite se realiza en talleres autorizados e inspecciona el estado de frenos, neumáticos y luces con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.
Aunque suele asociarse a fallas mecánicas, en muchos casos los rechazos se producen por falta de elementos básicos e imprescindibles para circular. En estos casos, las multas a la que se exponen los conductores son muy elevadas, por lo que revisar cada detalle antes de salir a la ruta es clave para evitar sanciones y problemas.
El elemento por el que la VTV puede ser rechazada
Durante la inspección de la VTV, no solo se evalúa el estado mecánico del vehículo, sino también que cuente con los elementos de seguridad exigidos por normativa. Entre ellos, uno de los más relevantes es el botiquín de primeros auxilios, que debe estar ubicado dentro del habitáculo y en condiciones.
A esto se suman otros requisitos básicos que también son tenidos en cuenta, como el matafuegos vigente y correctamente fijado, las balizas de emergencia portátiles y el correcto funcionamiento de los cinturones de seguridad. En caso de no cumplir con alguno de estos puntos, el conductor se expone al rechazo de la verificación.
Qué requisitos se necesitan para hacer la VTV
Además de los controles del vehículo, es clave llegar a la VTV con toda la documentación obligatoria en regla. Estos son los requisitos obligatorios:
- DNI vigente
- Licencia de conducir al día
- Seguro del vehículo vigente
- Constancia de pago del turno
- Cédula verde o azul (si corresponde)
- Título de propiedad del vehículo
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