Federico Sturzenegger cambió la VTV y estos autos pueden estar 5 años sin necesidad de la oblea para circular
Federico Sturzenegger anunció la apertura del registro de talleres mecánicos y modificó los plazos de vigencia de las inspecciones vehiculares en el país.
La Secretaría de Transporte oficializó una profunda modernización del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de la Resolución 32/2026. La medida, enmarcada en el proceso impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de Federico Sturzenegger.
El ministro Federico Sturzenegger celebró la iniciativa y apuntó contra las restricciones del esquema anterior: "Con esto abrimos la competencia en la revisión técnica y se cae uno de los trámites más odiados por la población. Obviamente, más talleres habilitados implica más oferta, menor costo y mayor cercanía". Busca ampliar la oferta de talleres, reducir costos y aliviar la carga burocrática para los conductores.
Además, el funcionario remarcó que mantener un "club cerrado" para ofrecer este trámite representaba el tipo de privilegios que la gestión de Javier Milei busca erradicar.
Cuáles son los nuevos plazos para hacer la inspección
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Uno de los cambios más celebrados por los usuarios particulares radica en la reconfiguración de los vencimientos. A partir de esta normativa, los dueños de vehículos nuevos gozarán de un amplio período de gracia antes de tener que tramitar su primera oblea.
A continuación, el detalle con los nuevos plazos establecidos por el Gobierno:
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Vehículos particulares 0km: La primera inspección se realizará a los 5 años contados desde la fecha de su patentamiento.
Vehículos particulares de hasta 10 años: Deberán realizar el control técnico cada 24 meses.
Vehículos particulares con más de 10 años: La revisión será obligatoria cada 12 meses.
Vehículos de cargas y pasajeros 0km: Tienen un plazo máximo de hasta 12 meses desde el patentamiento para su primera revisión.
Vehículos de cargas y pasajeros: Independientemente de su antigüedad general, la inspección es obligatoria cada 12 meses.
Fin del monopolio: cómo funcionará el nuevo registro de talleres
La resolución establece que el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos pasará a ser abierto, público, gratuito y cien por ciento digital, operando mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
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Nuevos actores: Cualquier taller, concesionario o importador que demuestre la capacidad técnica e infraestructura necesaria podrá inscribirse para expedir las obleas.
Sin límites jurisdiccionales: Los establecimientos habilitados podrán controlar todo tipo de vehículos (particulares, de carga o pasajeros), sin importar en qué distrito se encuentren radicados.
Trazabilidad: La Subsecretaría de Transporte Automotor desarrollará una base informática nacional en los próximos 90 días para unificar los certificados emitidos y facilitar el control de vigencia.
Diferencias entre RTO y VTV: ¿cambia el trámite?
Ante las nuevas modificaciones, resurgió la duda habitual entre los conductores sobre las diferencias entre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
En la práctica, ambas siglas refieren exactamente al mismo procedimiento. El objetivo es verificar que los vehículos circulen cumpliendo las condiciones mínimas de seguridad (frenos, dirección, neumáticos, luces) y los límites de emisiones contaminantes.
La única diferencia radica en la denominación jurisdiccional: mientras que en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se la conoce popularmente como VTV, en gran parte del resto del territorio nacional se utiliza el término RTO.
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