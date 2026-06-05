El Gobierno habilitó a talleres mecánicos para realizar la VTV: qué tener en cuenta
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
El Gobierno puso en marcha este miércoles el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por las autoridades podrán incorporarse al sistema de revisión vehicular y realizar las inspecciones obligatorias.
La implementación de la medida requerirá la definición de criterios vinculados al equipamiento necesario, los controles de calidad y los mecanismos de fiscalización que garanticen que las revisiones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los vigentes.
Los plazos para realizar la inspección vehicular obligatoria son los siguientes:
-
Vehículos 0 km: Primera revisión a los 5 años del patentamiento.
Hasta 10 años de antigüedad: Obligatoria cada 24 meses (2 años).
Más de 10 años de antigüedad: Obligatoria cada 12 meses (anual).
La reforma forma parte de un proceso de cambios impulsado por el Gobierno nacional desde comienzos de año. En marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anunciado modificaciones al régimen de verificaciones técnicas que incluyeron la extensión de los plazos para los vehículos cero kilómetro, la posibilidad de que cualquier taller equipado pueda realizar las inspecciones y la eliminación del denominado informe de configuración de modelo.
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el sector privado podrá incorporarse formalmente al esquema de controles vehiculares. Para ello, los talleres deberán remitir la información requerida por la autoridad de aplicación y garantizar que sus sistemas sean compatibles con la base de datos administrada por la Secretaría de Transporte.
Entre las exigencias técnicas previstas para obtener la habilitación figuran equipos para controlar el sistema de frenos, la alineación de la dirección, la suspensión, la iluminación y las emisiones contaminantes, además de instrumentos para medir ruidos, verificar neumáticos y realizar controles eléctricos. También deberán contar con herramientas específicas para inspeccionar el estado general de los vehículos y certificar que cumplen con las condiciones de seguridad exigidas para circular.
VTV en aumento: los valores de este trámite en junio 2026
La provincia de Buenos Aires definió nuevos importes para quienes deban realizar la Verificación Técnica Vehicular durante junio de 2026.
Las tarifas incluyen IVA, oblea y gastos administrativos asociados al trámite. Los valores vigentes son los siguientes:
-
autos particulares: $96.968
motos: $36.469
Los beneficiarios alcanzados por esa medida son:
-
vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados
ambulancias provinciales y municipales
vehículos de bomberos
personas con discapacidad titulares del vehículo
Determinados sectores también pueden acceder a una bonificación del 50% sobre el valor de la verificación. Los casos contemplados por ese beneficio son:
-
vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia
taxis y remises habilitados
transportes escolares
jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario