VTV: el paso a paso para acceder al descuento del 50%
El Gobierno de Milei anunció cambios en los plazos y otros aspectos del sistema mediante el Decreto 139/2026. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control esencial para asegurar que los autos circulen en condiciones óptimas de seguridad. Su finalidad es prevenir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras, mediante la inspección de frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos en las plantas autorizadas.
En este marco, el Gobierno de Javier Milei oficializó cambios a través del Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones en los plazos y en algunos aspectos del sistema de verificación, alterando la forma en que los conductores deberán cumplir con este trámite obligatorio.
Qué vehículos pueden acceder al 50% de descuento
La normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires establece criterios claros para acceder al arancel reducido. El beneficio alcanza a tres grupos principales:
Autos con más de 20 años de antigüedad
Los vehículos particulares que tengan 20 años o más desde su fabricación pueden acceder automáticamente al descuento, siempre que estén radicados en territorio bonaerense y correctamente registrados en el padrón.
Esta medida reconoce que los vehículos más antiguos suelen implicar mayores costos de mantenimiento y busca evitar que el valor del trámite se convierta en un obstáculo para cumplir con la revisión técnica.
Vehículos destinados al transporte de pasajeros
También reciben el beneficio quienes utilizan el automóvil como herramienta laboral. El esquema incluye a:
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Taxistas
Remiseros con habilitación municipal
Transportistas escolares
En estos casos, la reducción del arancel apunta a aliviar los gastos operativos de actividades esenciales para la movilidad diaria de miles de personas.
Jubilados y pensionados con ingresos limitados
El programa contempla además a jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos. Esta medida reconoce el impacto del costo del trámite en los ingresos fijos y busca garantizar que este grupo pueda cumplir con la obligación sin afectar su economía.
Para acceder al descuento es fundamental presentar la documentación respaldatoria correspondiente al momento de realizar la verificación. Según el caso, las plantas pueden solicitar:
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DNI del titular del vehículo
Cédula verde o azul
Comprobantes de haberes jubilatorios o pensiones
Licencias o habilitaciones de transporte de pasajeros
Documentación que acredite la antigüedad del vehículo
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