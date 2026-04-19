VTV: el paso a paso para acceder al descuento del 50%

Esta medida reconoce que los vehículos más antiguos suelen implicar mayores costos de mantenimiento y busca evitar que el valor del trámite se convierta en un obstáculo para cumplir con la revisión técnica.

Vehículos destinados al transporte de pasajeros

También reciben el beneficio quienes utilizan el automóvil como herramienta laboral. El esquema incluye a:

Taxistas

Remiseros con habilitación municipal

Transportistas escolares

En estos casos, la reducción del arancel apunta a aliviar los gastos operativos de actividades esenciales para la movilidad diaria de miles de personas.

Jubilados y pensionados con ingresos limitados

El programa contempla además a jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos. Esta medida reconoce el impacto del costo del trámite en los ingresos fijos y busca garantizar que este grupo pueda cumplir con la obligación sin afectar su economía.

Para acceder al descuento es fundamental presentar la documentación respaldatoria correspondiente al momento de realizar la verificación. Según el caso, las plantas pueden solicitar: