VTV: los valores y fechas de vencimiento confirmadas para junio 2026

Autos particulares: $96.968 finales.

Motocicletas: $36.469 finales.

Sin impuestos incluidos, el valor base será de $75.756,89 para los autos y de $28.484,61 para las motos.

Según explicaron desde el sector, el incremento está relacionado con los costos de funcionamiento de las plantas verificadoras, mantenimiento y actualizaciones salariales.

Multas por circular sin VTV en Provincia

Los controles de tránsito buscan verificar que los conductores tengan toda la documentación necesaria para circular, incluyendo la VTV al día.

Quienes manejen con la verificación vencida o directamente sin realizar el trámite podrán recibir multas que parten desde los $542.100.

En casos de faltas más graves o reincidencia, las sanciones pueden superar los $1.807.000.

Para evitar problemas durante un control, los conductores deben contar con:

Licencia de conducir vigente.

Seguro obligatorio.

Patente al día.

VTV vigente.

Quiénes no deben pagar la VTV

Aunque la verificación es obligatoria, algunos grupos cuentan con una exención del pago del trámite.

Entre ellos se encuentran:

Vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados.

Ambulancias provinciales y municipales.

Vehículos pertenecientes a bomberos.

Personas con discapacidad titulares del vehículo.

Además, algunos sectores pueden acceder a descuentos del 50%, como vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia, taxis, remises, transportes escolares, jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos.

Cuándo vence la VTV según la patente

El vencimiento de la VTV depende del último número de la patente del vehículo. Para lo que queda de 2026, el calendario establecido es:

Terminadas en 6: hasta el 30 de junio.

Terminadas en 7: hasta el 31 de julio.

Terminadas en 8: hasta el 31 de agosto.

Terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre.

Terminadas en 0: hasta el 31 de octubre.

Terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre.

La revisión es obligatoria para autos particulares después de los dos años desde su patentamiento, mientras que las motos deben realizarla desde el primer año de antigüedad.