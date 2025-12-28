VTV: a cuánto aumentará el trámite en enero 2026
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
El nuevo valor de la VTV en enero
La tarifa básica equivale al 7% del salario del operario categoría 1, conforme a la escala salarial del convenio colectivo SMATA–CAVEA (CCT Nº 594/10). En ese marco, el nuevo valor surge del acuerdo paritario suscripto entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA para el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2025, que elevó el salario básico a $1.386.537,89.
La actualización fue solicitada formalmente por las empresas concesionarias del servicio a través de CAVEA, y contó con la intervención de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, la Subsecretaría de Transporte Terrestre, la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia.
El sistema de Verificación Técnica Vehicular es obligatorio para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y constituye un requisito para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial y circulación, según lo dispuesto por la normativa vigente.
