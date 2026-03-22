VTV: de cuánto son las multas por no tener la verificación vehicular al día

Otro punto que genera confusión es el turno solicitado. Contar con una cita confirmada no habilita a circular si la revisión ya expiró. Ante un control, el agente puede poner la multa aunque el conductor tenga programada la inspección para los días siguientes.

Cuánto puede llegar a costar la multa

En marzo de 2026, manejar sin tener la Verificación Técnica Vehicular al día, puede implicar tener que pagar montos muy elevados. En la Provincia de Buenos Aires, la Unidad Fija se estableció en $1.896. Las multas por esta infracción van desde $568.800 hasta $1.896.000.

En cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Unidad Fija está actualmente en $949,99, la sanción por no tener la oblea vigente ronda entre los 400 UF, es decir aproximadamente unos $380.000.