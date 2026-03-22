VTV: de cuánto son las multas por no tener la verificación vehicular al día
Este trámite exige que cada uno cumpla con los parámetros de seguridad y funcionamiento. Qué tener en cuenta.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida se produjo después de un proceso judicial que había condicionado la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Si un conductor circula sin este trámite vigente, puede recibir una multa económica o la retención de la licencia durante un control de tránsito, ya que se trata de un requisito obligatorio para poder circular.
En qué momento se entra en infracción
La falta se configura desde el día posterior al que indica la etiqueta adherida al parabrisas. Por ejemplo, si el vencimiento figura el 5 de abril, el 6 ya se considera incumplimiento.
En la provincia de Buenos Aires, el sistema permite adelantar el trámite hasta 30 días antes. Esa opción le da a los conductores un margen para organizar la agenda, aunque no modifica la regla principal: una vez superada la fecha, el vehículo queda fuera de norma.
Otro punto que genera confusión es el turno solicitado. Contar con una cita confirmada no habilita a circular si la revisión ya expiró. Ante un control, el agente puede poner la multa aunque el conductor tenga programada la inspección para los días siguientes.
Cuánto puede llegar a costar la multa
En marzo de 2026, manejar sin tener la Verificación Técnica Vehicular al día, puede implicar tener que pagar montos muy elevados. En la Provincia de Buenos Aires, la Unidad Fija se estableció en $1.896. Las multas por esta infracción van desde $568.800 hasta $1.896.000.
En cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Unidad Fija está actualmente en $949,99, la sanción por no tener la oblea vigente ronda entre los 400 UF, es decir aproximadamente unos $380.000.
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