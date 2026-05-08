VTV: a cuánto se fue el valor de la verificación con el nuevo aumento

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires:

Los vehículos deben realizar la inspección desde los dos años de antigüedad o cuando superen los 60.000 kilómetros

Los autos nuevos entran en la obligación a los 24 meses de haber sido patentados.

En la Provincia de Buenos Aires, algunos vehículos y conductores tampoco no deben abonar la VTV. Entre ellos se incluyen las unidades de bomberos, los autos destinados a servicios municipales, las personas jubiladas, pensionadas o mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos, y los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61

$63.453,61 Motocicletas: $23.858,78

Provincia de Buenos Aires (PBA):

Autos hasta 2.500 kg: $97.057,65

$97.057,65 Motocicletas: $38.823,06.

$38.823,06. Vehículos mayores a 2.500 kg: $174.703,77

Cuándo hay que realizar la VTV

La VTV es un requisito obligatorio para circular y tiene como objetivo garantizar que los vehículos cumplan con condiciones mínimas de seguridad. Deben realizarla los autos con más de tres años de antigüedad o que superen los 60.000 kilómetros, mientras que en las motos se exige a partir del primer año.

Quiénes están exentos de abonar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

- Los jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios.

- Discapacitados titulares de vehículos.

- Discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).