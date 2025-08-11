VTV: el nuevo requisito que los conductores deben cumplir para no ser rechazados en agosto

Si presenta algún daño que obstaculice la visibilidad o ponga en riesgo la seguridad de los ocupantes, el vehículo no pasará la inspección. Además, durante la revisión, también se controlarán otros elementos del área frontal, como el paragolpes y el sistema de limpiaparabrisas.

Todos los requisitos para aprobar la VTV

Hay varios elementos que se chequearán su funcionalidad y que deben estar en buen estado para aprobar. Estos son:

Luces bajas, altas, de posición delanteras y traseras, de giro, de marcha atrás y de freno traseras.

Paragolpes, parabrisas, chasis y limpiaparabrisas .

. Apoyacabezas en asientos delanteros, cinturones de seguridad, matafuegos y balizas.

Caja de dirección, ruedas, rótula y burra de dirección.

Revisión de la emisión de gases, humo y ruido.

Eficacia de los frenos de servicio y el de mano.

Chequeo de dibujo y llantas de neumáticos.

Amortiguadores, elásticos y parrilla de suspensión.