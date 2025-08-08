VTV: una gran novedad para los conductores, el trámite no tendrá costo
Los usuarios tendrán más tiempo para realizar el control obligatorio sin cargos extra por demoras en el proceso.
Una reciente decisión tomada por las autoridades de una provincia trajo algo de tranquilidad a miles de automovilistas. Se trata de una medida que afecta directamente la economía de quienes aún no completaron el trámite obligatorio para circular.
Este cambio, que modifica el calendario de aplicación de penalidades económicas, lo que se propone es darle un margen de tiempo un poco más amplio para ponerse al día sin pagar recargos.
La provincia que exime el pago de la VTV
La provincia de Misiones resolvió postergar hasta diciembre la implementación del recargo del 35% por tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida. Originalmente, esta penalización iba a comenzar a regir el 1º de agosto de 2025, pero a través de la Circular Nº 02/2025, la Dirección de Verificación del Automotor confirmó que la entrada en vigencia se retrasa hasta el 1º de diciembre de este mismo año.
Esto significa que durante los próximos cuatro meses no se cobrará ningún adicional por mora, ofreciendo a los conductores un periodo extra para cumplir con la revisión sin pagar intereses.
En junio, el Ministerio de Gobierno había establecido un sistema de penalidades para quienes no realizaran la VTV a tiempo. La medida incluía dos aspectos muy importantes, por un lado un incremento del 30% en la tarifa base y por el otro un recargo del 35% por cada trimestre vencido, después de una tolerancia de 10 días corridos tras la fecha límite.
Si alguien acumulaba seis meses de atraso, debía pagar un 70% extra sobre la tarifa vigente. Esta normativa generó un aumento en la demanda de turnos en talleres, ya que muchos conductores intentaron evitar los costos adicionales.
Salvo que haya cambios, el nuevo esquema de recargos comenzará a aplicarse desde el 1º de diciembre de 2025.
