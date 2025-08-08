VTV: una gran novedad para los conductores, el trámite no tendrá costo

Si alguien acumulaba seis meses de atraso, debía pagar un 70% extra sobre la tarifa vigente. Esta normativa generó un aumento en la demanda de turnos en talleres, ya que muchos conductores intentaron evitar los costos adicionales.

Salvo que haya cambios, el nuevo esquema de recargos comenzará a aplicarse desde el 1º de diciembre de 2025.