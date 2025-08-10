Aumento en la VTV: el ajuste que hará que el trámite suba su valor

El trámite es obligatorio en territorio bonaerense para todos los autos particulares con dos años de antigüedad o más de 60 mil kilómetros recorridos.

Los requisitos para realizar la VTV

Para quienes deben cumplir con la verificación, el trámite se gestiona a través de la web oficial del Gobierno. Los requisitos obligatorios para obtener el turno y realizar la VTV son:

DNI vigente

Licencia de conducir válida

Seguro del vehículo al día

Cédula verde del auto o moto

Título de propiedad del vehículo

Constancia de pago del turno

Si el vehículo cuenta con GNC, debe tener la oblea actualizada

En cuanto a los costos actualizados para agosto 2025, el valor de la VTV es de $63.453 para autos y $23.858 para motos, montos que deben abonarse previamente para confirmar la cita.