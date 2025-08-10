Aumento en la VTV: el ajuste que hará que el trámite suba su valor
Este trámite es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
VTV: el aumento de la tarifa
El incremento se enmarca en el esquema de actualización dispuesto por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires en octubre del 2024, cuando determinó la tarifa básica del servicio de VTV.
De esta manera, el costo del servicio para la categoría de los vehículos de hasta 2.500 kilos pasará de $ 53.819,26 a $ 63.463,30. Se trata de una suba del 17,9 %.
En la provincia de Buenos Aires, la VTV consiste en los controles periódicos del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores.
El trámite es obligatorio en territorio bonaerense para todos los autos particulares con dos años de antigüedad o más de 60 mil kilómetros recorridos.
Los requisitos para realizar la VTV
Para quienes deben cumplir con la verificación, el trámite se gestiona a través de la web oficial del Gobierno. Los requisitos obligatorios para obtener el turno y realizar la VTV son:
- DNI vigente
- Licencia de conducir válida
- Seguro del vehículo al día
- Cédula verde del auto o moto
- Título de propiedad del vehículo
- Constancia de pago del turno
- Si el vehículo cuenta con GNC, debe tener la oblea actualizada
En cuanto a los costos actualizados para agosto 2025, el valor de la VTV es de $63.453 para autos y $23.858 para motos, montos que deben abonarse previamente para confirmar la cita.
