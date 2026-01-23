VTV: el nuevo valor de las multas por no tener la verificación al día

Cada una de esas unidades tiene un valor actualizado de $1.710. Es por eso que se pueden aplicar sanciones que empiezan desde los $513.000 y llegan hasta los $1.710.000, según la gravedad del caso y los antecedentes del conductor.

Durante los operativos de tránsito, la falta de la oblea suele ser uno de los puntos más controlados. Además de la multa, la sanción puede derivar en la retención del vehículo hasta regularizar la situación. Mantener el control técnico vigente te evita problemas en controles viales y aporta una mayor seguridad al circular.