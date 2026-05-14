VTV: los detalles sobre cómo afecta el nuevo sistema a los automovilistas

El sistema, además, no es uniforme en todo el país, ya que cada jurisdicción aplica criterios propios, lo que genera diferencias en la implementación.

El impacto en los costos del trámite

Otro de los cambios importantes está relacionado con el valor de la VTV. A partir de esta actualización, el precio deja de ser fijo y pasa a calcularse mediante Unidades Fijas, un sistema que permite que el monto se actualice de forma más dinámica.

De esta manera, esto hace que el costo del trámite pueda modificarse con mayor frecuencia, ya que se ajusta en función de distintos indicadores. Aunque cada jurisdicción define sus propios valores, la tendencia general es hacia incrementos en línea con la inflación y otros factores.

Qué cambia para los conductores

El nuevo esquema de VTV cambia la rutina de los conductores. Los autos más nuevos ganan más tiempo entre controles, mientras que el resto de los vehículos enfrenta el impacto de los ajustes en el costo del trámite. Además, el sistema sigue en una etapa de cambios, por lo que podrían incorporarse nuevas modificaciones en los próximos meses.