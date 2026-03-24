VTV: la multa de $500.000 que hay que tener en cuenta

Cómo se calculan las multas con la Unidad Fija Móvil

multas provincia de buenos aires Las faltas graves en la Provincia de Buenos Aires alcanzan los $1.807.000.

El monto de las infracciones se determina mediante la Unidad Fija, que se actualiza según el precio del combustible premium. Por jurisdicción, los valores difieren: en la Ciudad de Buenos Aires, la UF equivale a $798,51, mientras que en la Provincia de Buenos Aires alcanza $1.807, lo que genera diferencias en el costo final de las multas.