VTV: la multa de $500.000 que hay que tener en cuenta
El valor final de las infracciones se determina a través de la Unidad Fija, que se actualiza según el precio del combustible premium. Los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
Cómo se calculan las multas con la Unidad Fija Móvil
El monto de las infracciones se determina mediante la Unidad Fija, que se actualiza según el precio del combustible premium. Por jurisdicción, los valores difieren: en la Ciudad de Buenos Aires, la UF equivale a $798,51, mientras que en la Provincia de Buenos Aires alcanza $1.807, lo que genera diferencias en el costo final de las multas.
CABA
- Circular sin registro habilitante: desde $40.000
- No usar cinturón de seguridad: desde $80.000
- Pasar un semáforo en rojo: desde $239.000
- Uso del celular al conducir o estacionar en espacios reservados: desde $240.000
PBA
- Infracciones frecuentes: entre $90.000 y $180.700
- Faltas graves (alcoholemia positiva, exceso de velocidad): hasta $1.807.000
No abonar las multas a tiempo provoca recargos e intereses, al mismo tiempo que puede derivar en bloqueos administrativos. Además, se pueden aplicar sanciones adicionales, como la retención de la licencia o la obligación de completar cursos de educación vial. El objetivo de estas medidas es reforzar la seguridad vial y mejorar la circulación en las rutas del país.
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