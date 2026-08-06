Videos: intensas lluvias azotan al oeste del Conurbano y algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires

Por la noche las precipitaciones pasarán a ser lluvias débiles y el cielo comenzará a despejarse gradualmente.

Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores tormentas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el inminente regreso de las lluvias y tormentas, algunas de las cuales se espera que sean de importante magnitud, según los desalentadores pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del sitio especializado Meteored.

De hecho, el organismo nacional esperaba que este mismo miércoles por la noche se registren las primeras precipitaciones, a la espera del tormentón que llegaría el jueves. La jornada, sin embargo, transcurrió con buenas condiciones del clima y todavía temperaturas templadas, de entre 13 y 16 grados.

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.