Videos: intensas lluvias azotan al oeste del Conurbano y algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires
Usuarios de redes sociales reportaban hacia las 7 de hoy precipitaciones en José C. Paz, Hurlingham y San Miguel; y algunas zonas de CABA.
Intensas lluvias se registraban en la mañana de este jueves en el AMBA, tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional.
Usuarios de redes sociales reportaban hacia las 7 de hoy precipitaciones en José C. Paz, Hurlingham y San Miguel, entre otros partidos del conurbano bonaerense, en tanto que también caía agua en los barrios porteños de Palermo y Caballito.
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Videos: intensas lluvias en Morón
Video: lluvias intensas en CABA
Qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves 6 de agosto de 2026
El pronóstico para hoy indica una probabilidad de precipitaciones del 100%, con acumulados estimados en unos 33 mm.
Las lluvias continuarán a lo largo del día con chaparrones aislados acompañados de un alto porcentaje de humedad.
Hacia la tarde se espera un período de lluvia intensa y tormentas, con ráfagas desde el sudoeste que podrían alcanzar hasta los 40 km/h.
Por la noche las precipitaciones pasarán a ser lluvias débiles y el cielo comenzará a despejarse gradualmente.
Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores tormentas
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el inminente regreso de las lluvias y tormentas, algunas de las cuales se espera que sean de importante magnitud, según los desalentadores pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del sitio especializado Meteored.
De hecho, el organismo nacional esperaba que este mismo miércoles por la noche se registren las primeras precipitaciones, a la espera del tormentón que llegaría el jueves. La jornada, sin embargo, transcurrió con buenas condiciones del clima y todavía temperaturas templadas, de entre 13 y 16 grados.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
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