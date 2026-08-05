Una zapatería de San Martín quedó al borde del cierre por baja en el consumo: "Vendí dos pares en todo el día"
La comerciante relató con pesar que llegó a tener cinco empleados, pero hoy en día está sola frente a su negocio, en una esquina muy concurrida de San Martín.
La dueña de una zapatería de San Martín, provincia de Buenos Aires, se convirtió esta semana en la voz más reciente de cómo la crisis del consumo afectó sobre todo a rubros como el de la moda e indumentaria. Aún con precios de marzo de 2025 la comerciante no logra hacer buenas ventas.
"La realidad es que es catastrófica la venta, casi no existe. No se vende nada: ayer vendí dos pares en todo el día, desde las 9.30 a 13.15, y desde las 16.30 a 19", relató Marta al canal C5N desde el local que alquila en una esquina de Avenida Primero de Mayo, una zona muy transitada de San Martín donde hasta hace poco lograba hacer su negocio.
Marta abrió su zapatería hace 32 años con su esposo, quien falleció hace un tiempo. Hoy al frente del negocio, la comerciante reconoció que necesita vender "por lo menos 15, lo ideal sería 20", y no es lo que sucede.
"Estoy vendiendo dos, tres... cuando vendo más, vendo siete pares. El local es alquilado, en estos momentos tengo que pedir ayuda a mi familia porque no se llega", remarcó.
"Ves que la gente para a mirar las vidriedas, o ni siquera. Cuando ni siquiera se paran a mirar la vidriera ya es lo peor, porque ahí te das cuenta de que no se pueden dar la esperanza de que se van a poder comprar algo", relató la comerciante, que mantiene sus precios desde marzo de 2025, "porque sino no se vende, no se pueden aumentar".
Antes había cinco empleados: dos a la mañana y tres a la tarde. Hoy está sólo Marta, quien reconoció que su marido "estaria muy mal" ante semejante crisis económica y de consumo.
"Ya en la época de Macri no estaba", agregó Marta al hacer una revelación que dejó aún más en evidencia la manufactura de la crisis actual que congeló los salarios y dinamitó el poder adquisitivo: "En pandemia fue nada que ver, vendía un montón. Me cansaba de vender pantuflas, porque estábamos con las persianas bajas", recordó.
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