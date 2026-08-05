Una zapatería de San Martín quedó al borde del cierre por baja en el consumo: "Vendí dos pares en todo el día"

Antes había cinco empleados: dos a la mañana y tres a la tarde. Hoy está sólo Marta, quien reconoció que su marido "estaria muy mal" ante semejante crisis económica y de consumo.

"Ya en la época de Macri no estaba", agregó Marta al hacer una revelación que dejó aún más en evidencia la manufactura de la crisis actual que congeló los salarios y dinamitó el poder adquisitivo: "En pandemia fue nada que ver, vendía un montón. Me cansaba de vender pantuflas, porque estábamos con las persianas bajas", recordó.