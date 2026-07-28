VTV: los automovilistas que no tienen que realizar la verificación en 2026
La VTV incorporó cambios clave que amplían los plazos para vehículos 0 km y suman nuevas exenciones, permitiendo que muchos conductores ahorren tiempo y dinero.
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es un control obligatorio que verifica que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras para circular y cumplan con los límites establecidos para las emisiones contaminantes. Este trámite debe realizarse de forma periódica, aunque durante 2026 no alcanzará a todos los propietarios de vehículos.
Los cambios incorporados a la normativa vigente modificaron los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular en el caso de los vehículos 0 km y, además, mantuvieron el beneficio de la VTV gratuita para determinados grupos de personas.
De esta manera, muchos conductores podrán postergar el trámite o acceder a la revisión sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Qué autos no deben hacer la VTV en 2026
Tras la actualización de la normativa en la Ciudad de Buenos Aires, se ampliaron los plazos de exención para la VTV de los vehículos particulares 0 km. Como consecuencia, algunos propietarios no deberán realizar la Verificación Técnica Vehicular durante los primeros años de uso. Estos son los casos contemplados:
- Autos 0 km: los vehículos particulares nuevos no están obligados a realizar la VTV hasta cumplir cuatro años desde la fecha de patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros, según cuál de esas dos condiciones ocurra primero. Un dato importante es que, antes de la modificación de la ley, este beneficio solo se extendía por tres años.
- Motos 0 km: en el caso de las motocicletas nuevas, la exención se mantiene durante el primer año contado desde la compra inicial.
- Vigencia de dos años: otro cambio que suele pasar desapercibido es que, cuando un auto realiza su primera VTV al cumplir cuatro años, la oblea tendrá una validez de 24 meses siempre que el vehículo tenga menos de 80.000 kilómetros recorridos y una antigüedad inferior a siete años. De esta manera, en lugar de renovar el trámite todos los años, deberá hacerlo cada dos años.
Quiénes están exentos de pagar el trámite
Si bien algunos vehículos deben realizar la VTV por cumplir con la antigüedad establecida por la normativa, determinados sectores pueden acceder al trámite de forma totalmente gratuita. Para obtener este beneficio, el turno debe gestionarse a nombre de la persona que reúne los requisitos.
- Jubilados y pensionados: quienes tengan más de 65 años, cobren la jubilación mínima y sean titulares del vehículo pueden acceder a la VTV sin costo, siempre que la valuación fiscal de la unidad no supere el límite fijado por la AGIP para el impuesto de Patentes.
- Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): la exención alcanza tanto a vehículos adaptados como a automóviles convencionales. Además, el beneficio también puede aplicarse cuando el rodado está registrado a nombre de un tutor, cónyuge, hijo o conviviente del titular del CUD.
- Vehículos oficiales y de emergencia: los móviles pertenecientes a municipios y a los cuerpos de bomberos también están exceptuados del pago de la Verificación Técnica Vehicular, por lo que no deben abonar el costo del trámite.
Requisitos y documentación actualizada
Quienes deban realizar la VTV durante 2026 en la Ciudad de Buenos Aires deberán presentarse en las plantas de verificación con la documentación exigida por el Gobierno porteño. Los documentos pueden exhibirse en formato físico o digital, siempre que corresponda.
La documentación requerida es la siguiente:
- DNI vigente.
- Licencia de conducir habilitante para el tipo de vehículo.
- Cédula Verde o Cédula Azul, según sea el titular o una persona autorizada para conducir.
- Seguro obligatorio con la póliza al día.
- Oblea de GNC, únicamente para los vehículos que utilizan ese combustible.
- Título de propiedad, requisito solicitado exclusivamente al momento de realizar la primera Verificación Técnica Vehicular.
No cumplir con la VTV dentro de los plazos establecidos constituye una infracción grave. En la Ciudad de Buenos Aires, las sanciones económicas se determinan en Unidades Fijas (UF), un valor que se actualiza dos veces por año de acuerdo con el precio de la nafta de mayor octanaje.
En consecuencia, circular con la VTV vencida puede derivar en multas que van desde las 100 hasta las 400 UF, dependiendo de si el trámite está vencido o si el vehículo nunca fue sometido a la inspección obligatoria.
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