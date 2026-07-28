VTV: los automovilistas que no tienen que realizar la verificación en 2026

Jubilados y pensionados: quienes tengan más de 65 años , cobren la jubilación mínima y sean titulares del vehículo pueden acceder a la VTV sin costo , siempre que la valuación fiscal de la unidad no supere el límite fijado por la AGIP para el impuesto de Patentes.

quienes tengan más de , cobren la y sean titulares del vehículo pueden acceder a la , siempre que la valuación fiscal de la unidad no supere el límite fijado por la para el impuesto de Patentes. Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): la exención alcanza tanto a vehículos adaptados como a automóviles convencionales. Además, el beneficio también puede aplicarse cuando el rodado está registrado a nombre de un tutor, cónyuge, hijo o conviviente del titular del CUD .

la exención alcanza tanto a vehículos adaptados como a automóviles convencionales. Además, el beneficio también puede aplicarse cuando el rodado está registrado a nombre de un tutor, cónyuge, hijo o conviviente del titular del . Vehículos oficiales y de emergencia: los móviles pertenecientes a municipios y a los cuerpos de bomberos también están exceptuados del pago de la Verificación Técnica Vehicular, por lo que no deben abonar el costo del trámite.

Requisitos y documentación actualizada

Quienes deban realizar la VTV durante 2026 en la Ciudad de Buenos Aires deberán presentarse en las plantas de verificación con la documentación exigida por el Gobierno porteño. Los documentos pueden exhibirse en formato físico o digital, siempre que corresponda.

La documentación requerida es la siguiente:

DNI vigente.

vigente. Licencia de conducir habilitante para el tipo de vehículo.

habilitante para el tipo de vehículo. Cédula Verde o Cédula Azul , según sea el titular o una persona autorizada para conducir.

o , según sea el titular o una persona autorizada para conducir. Seguro obligatorio con la póliza al día.

con la póliza al día. Oblea de GNC , únicamente para los vehículos que utilizan ese combustible.

, únicamente para los vehículos que utilizan ese combustible. Título de propiedad, requisito solicitado exclusivamente al momento de realizar la primera Verificación Técnica Vehicular.

No cumplir con la VTV dentro de los plazos establecidos constituye una infracción grave. En la Ciudad de Buenos Aires, las sanciones económicas se determinan en Unidades Fijas (UF), un valor que se actualiza dos veces por año de acuerdo con el precio de la nafta de mayor octanaje.

En consecuencia, circular con la VTV vencida puede derivar en multas que van desde las 100 hasta las 400 UF, dependiendo de si el trámite está vencido o si el vehículo nunca fue sometido a la inspección obligatoria.