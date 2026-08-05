Preocupante alerta meteorológica para Buenos Aires y medio país: fuertes tormentas llegan este jueves
Las lluvias y tormentas llegan con fuerza al norte y centro del país y el Servicio Meteorológico ya brindó las advertencias y recomendaciones pertinentes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un preocupante informe para este jueves: hay alertas meteorológicas naranja y amarilla por fuertes tormentas para gran parte del país, incluyendo a la provincia de Buenos Aires y con epicentro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Por ello, el organismo detalló cómo se presentarán las lluvias en la antesala al fin de semana y brindó una serie de recomendaciones.
Alerta meteorológica para Buenos Aires y medio país: fuertes tormentas para este jueves
Si bien hay algunas provincias que presentan alerta amarilla por vientos, nevadas y, en algunos casos, lluvias, el país entero concentra sus miradas en la alerta naranja que abarca, principalmente, a Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Entre Ríos, donde se esperan tormentas de alta intensidad.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Cabe señalar que, si bien Buenos Aires está marcada por la alerta naranja al AMBA y al Noroeste de la provincia, lo cierto es que el resto de la provincia donde no se presenta esta advertencia, hay alerta amarilla por lluvias. De manera que todo el territorio bonaerense deberá estar pendiente del mal clima de este jueves.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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