VTV: la fecha límite para no pagar el doble por el trámite

Todos los conductores deben mantener la revisión técnica de sus vehículos actualizada para circular. La fecha de renovación de la VTV depende de la terminación de la patente del auto. Por ejemplo, en septiembre deben renovar su VTV los vehículos con dominio que termine en 9.

La fecha límite que hay que respetar para no pagar el doble

En diciembre y enero, la VTV no está asignada a ninguna patente en particular, lo que significa que cualquier vehículo, sin importar su numeración, puede realizar la inspección durante estos meses. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que aunque la verificación se haga en estos meses, la fecha de vencimiento original del trámite no cambia.

VTV (1).png Durante diciembre y enero, cualquier dominio puede realizar la VTV.

Por ejemplo, si la fecha de vencimiento de un vehículo es en agosto y se realiza la VTV en julio, la verificación solo será válida hasta el vencimiento en agosto. Esto podría resultar en la necesidad de pagar el trámite nuevamente en un corto período de tiempo.

Calendario de vencimientos de la VTV

Para evitar pagar de más o enfrentar multas, es crucial consultar el calendario de vencimientos basado en el número final de la patente de tu vehículo:

Patentes terminadas en 0 : vence el 31 de octubre.

: vence el de octubre. Patentes terminadas en 1 : vence el 30 de noviembre.

: vence el de noviembre. Patentes terminadas en 2 : vence el 28 de febrero.

: vence el de febrero. Patentes terminadas en 3 : vence el 31 de marzo.

: vence el de marzo. Patentes terminadas en 4 : vence el 30 de abril.

: vence el de abril. Patentes terminadas en 5 : vence el 31 de mayo.

: vence el de mayo. Patentes terminadas en 6 : vence el 30 de junio.

: vence el de junio. Patentes terminadas en 7 : vence el 31 de julio.

: vence el de julio. Patentes terminadas en 8 : vence el 31 de agosto.

: vence el de agosto. Patentes terminadas en 9: vence el 30 de septiembre.

Montos de la Verificación Técnica Vehicular

vtv En la CABA, el precio para la VTV de un coche es de $38.014,57.

El costo de la Verificación Técnica Vehicular para el 2024 tuvo un incremento y varía según la jurisdicción y el tipo de vehículo. En la Provincia de Buenos Aires, la VTV para autos de hasta 2.500 kg cuesta $34.531,17. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el precio es $38.014,57. Los precios para otros tipos de vehículos son:

Autos de más de 2500 kg: $62.156,10 .

. Remolques hasta 2500 kg: $20.718,70 .

. Remolques de más de 2500 kg: $31.078,05 .

. Motocicletas de 50 a 200cc: $13.812,47 .

. Motos de más de 600cc: $27.624,93.