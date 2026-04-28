VTV: uno a uno, los autos que no deberán pagar la verificación en mayo 2026
Este trámite tiene como objetivo mejorar la circulación y reducir accidentes. Su inspección se realiza en talleres autorizados. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más importantes a la hora de circular, ya que certifica el correcto estado de cada vehículo. Este control, que se realiza en talleres habilitados, tiene como objetivo principal reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.
Por este motivo, circular sin la VTV vigente puede derivar en sanciones, multas e incluso la retención del vehículo. Son tres los resultados posibles de esta inspección obligatoria: aprobado, cuando el vehículo está en condiciones; condicional, si tiene fallas menores a corregir; o rechazado, si presenta problemas graves que impiden circular hasta ser solucionados.
CABA: cuándo corresponde realizar la VTV
En la Ciudad de Buenos Aires, los autos particulares deben realizar la VTV una vez que pasan los tres años desde su patentamiento o cuando alcanzan los 60.000 kilómetros recorridos.
En el caso de los vehículos 0km, cuentan con una exención inicial de hasta tres años. Luego de ese período, si no superan los 80.000 kilómetros, pueden mantener la vigencia del control sin necesidad de adelantar la inspección.
Quiénes no abonan la VTV en la Ciudad
En CABA existen ciertos grupos que están exentos de pagar el trámite, aunque igualmente deben realizar la verificación obligatoria:
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cobren la mínima: no pagan la VTV si el vehículo no está alcanzado por el impuesto de radicación.
- Personas con discapacidad: están exentas del pago, tengan o no el auto adaptado.
Exenciones en territorio bonaerense
Al igual que en la Ciudad, en la Provincia de Buenos Aires también existen vehículos y conductores que están exentos del pago de la VTV, aunque igualmente deben realizar el control obligatorio.
- Vehículos de bomberos.
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos.
- Titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Vehículos municipales.
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