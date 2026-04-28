VTV: uno a uno, los autos que no deberán pagar la verificación en mayo 2026

Quiénes no abonan la VTV en la Ciudad

En CABA existen ciertos grupos que están exentos de pagar el trámite, aunque igualmente deben realizar la verificación obligatoria:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cobren la mínima : no pagan la VTV si el vehículo no está alcanzado por el impuesto de radicación.

: no pagan la VTV si el vehículo no está alcanzado por el impuesto de radicación. Personas con discapacidad: están exentas del pago, tengan o no el auto adaptado.

Exenciones en territorio bonaerense

Al igual que en la Ciudad, en la Provincia de Buenos Aires también existen vehículos y conductores que están exentos del pago de la VTV, aunque igualmente deben realizar el control obligatorio.