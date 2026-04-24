Cambios de la VTV: cómo afectan las nuevas modificaciones de la verificación

Por otro lado, los vehículos que superen los 7 años de antigüedad o los 84.000 kilómetros deben renovar la verificación cada 12 meses, como ocurría anteriormente.

Otro aspecto clave es que la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires mantienen esquemas distintos. En la Ciudad, la VTV es obligatoria a partir del cuarto año de patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero. En cambio, en la Provincia, el trámite se exige a partir de los dos años de antigüedad o los 60.000 kilómetros.

Esta diferencia impacta directamente en el bolsillo de los conductores, ya que los plazos más cortos en la Provincia implican un mayor gasto en verificaciones.

Valores de la VTV durante abril de 2026

Los valores de la VTV se actualizaron en enero de 2026 y se mantienen vigentes durante abril, con diferencias notables entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. En la Provincia de Buenos Aires, los precios aumentaron un 21,8% respecto a 2025, según la Resolución N° 369/2025. Los montos actuales son los siguientes:

Autos particulares hasta 2.500 kg: $97.057,65.

Motos hasta 200 cc: $38.823,06.

Vehículos que superan los 2.500 kg: $174.604.

En la Ciudad de Buenos Aires, los valores son sensiblemente más bajos y registraron un aumento del 19,4% en marzo de 2026. Los costos vigentes son:

Autos particulares hasta 2.500 kg: $63.453,61.

Motos hasta 200 cc: $23.858,78.

El cronograma de vencimientos para abril de 2026 está determinado por el último número de la patente. En este mes, las patentes que terminan en 4 deben realizar la VTV, tanto en la Ciudad como en la Provincia. Quienes no cumplan con este requisito se exponen a multas que, en la Provincia, pueden superar los $1.800.000, mientras que en la Ciudad llegar a los $379.996.