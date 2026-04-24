Cambios de la VTV: cómo afectan las nuevas modificaciones de la verificación
Las personas se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
El cambio en el pago de la VTV
El principal cambio en la VTV para 2026 radica en la extensión de la vigencia del certificado para ciertos vehículos. Los autos y motos que tengan entre 4 y menos de 7 años de antigüedad y que hayan recorrido menos de 84.000 kilómetros gozan de una vigencia extendida de hasta 2 años para su próxima VTV.
Esto significa que no necesitarán realizar el trámite anualmente, sino cada dos años, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y dinero.
Por otro lado, los vehículos que superen los 7 años de antigüedad o los 84.000 kilómetros deben renovar la verificación cada 12 meses, como ocurría anteriormente.
Otro aspecto clave es que la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires mantienen esquemas distintos. En la Ciudad, la VTV es obligatoria a partir del cuarto año de patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero. En cambio, en la Provincia, el trámite se exige a partir de los dos años de antigüedad o los 60.000 kilómetros.
Esta diferencia impacta directamente en el bolsillo de los conductores, ya que los plazos más cortos en la Provincia implican un mayor gasto en verificaciones.
Valores de la VTV durante abril de 2026
Los valores de la VTV se actualizaron en enero de 2026 y se mantienen vigentes durante abril, con diferencias notables entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. En la Provincia de Buenos Aires, los precios aumentaron un 21,8% respecto a 2025, según la Resolución N° 369/2025. Los montos actuales son los siguientes:
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Autos particulares hasta 2.500 kg: $97.057,65.
Motos hasta 200 cc: $38.823,06.
Vehículos que superan los 2.500 kg: $174.604.
En la Ciudad de Buenos Aires, los valores son sensiblemente más bajos y registraron un aumento del 19,4% en marzo de 2026. Los costos vigentes son:
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Autos particulares hasta 2.500 kg: $63.453,61.
Motos hasta 200 cc: $23.858,78.
El cronograma de vencimientos para abril de 2026 está determinado por el último número de la patente. En este mes, las patentes que terminan en 4 deben realizar la VTV, tanto en la Ciudad como en la Provincia. Quienes no cumplan con este requisito se exponen a multas que, en la Provincia, pueden superar los $1.800.000, mientras que en la Ciudad llegar a los $379.996.
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