A partir de cuándo los autos 0km deben realizar la VTV
El Gobierno nacional anunció cambios que buscan modernizar y agilizar este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Gobierno nacional anunció cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) con la intención de reducir costos y modernizar el trámite. Esta medida, oficializada mediante el Decreto 139/2026, busca que los vehículos que circulen por las carreteras lo hagan en condiciones seguras.
La VTV tiene como objetivo verificar el estado general del auto, incluyendo frenos, luces, neumáticos y suspensión. Por este motivo, circular sin este control puede derivar en elevadas multas o la retención del vehículo, ya que se trata de un requisito obligatorio para transitar legalmente.
Lo que cambia en los plazos de verificación según la edad del auto y el kilometraje
Por el momento, los controles técnicos variaban según la jurisdicción. En CABA, la revisión se exigía al superar cierta antigüedad o kilometraje, mientras que en la provincia de Buenos Aires comenzaba antes, con una primera inspección a los dos años y controles anuales posteriores.
Con la nueva normativa, los plazos se extienden: los autos nuevos tendrán su primera revisión a los cinco años, los vehículos de entre 5 y 10 años deberán controlarse cada dos años y los más antiguos seguirán con chequeos anuales. El Gobierno argumenta que la mayoría de los accidentes se deben a errores humanos y no a fallas mecánicas, además de la mayor seguridad que presentan los autos actuales.
Otros detalles de los cambios
La propuesta también busca habilitar más lugares para realizar la VTV, como concesionarias, talleres y centros especializados, con el fin de ampliar la oferta, reducir demoras y generar mayor competencia. Sin embargo, su aplicación no será inmediata en todo el país, ya que cada provincia deberá decidir si adhiere y cómo implementarlo.
Además, el sistema contempla exenciones de pago según la jurisdicción, aunque la revisión sigue siendo obligatoria. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pueden acceder al beneficio personas con discapacidad, jubilados y pensionados con ingresos bajos.
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