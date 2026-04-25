A partir de cuándo los autos 0km deben realizar la VTV

Otros detalles de los cambios

La propuesta también busca habilitar más lugares para realizar la VTV, como concesionarias, talleres y centros especializados, con el fin de ampliar la oferta, reducir demoras y generar mayor competencia. Sin embargo, su aplicación no será inmediata en todo el país, ya que cada provincia deberá decidir si adhiere y cómo implementarlo.

Además, el sistema contempla exenciones de pago según la jurisdicción, aunque la revisión sigue siendo obligatoria. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pueden acceder al beneficio personas con discapacidad, jubilados y pensionados con ingresos bajos.