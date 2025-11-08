VTV: las personas que no deberán pagar el trámite

Quiénes pueden hacer la VTV sin pagar

jubilados Los jubilados pueden acceder al descuento del 50% en la VTV.

Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, este beneficio está destinado a las personas con discapacidad que figuren como titulares del vehículo o cuenten con una autorización para utilizarlo. Para acceder, deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente junto con el comprobante que acredite la exención del pago de la patente.