VTV: los llamativos requisitos que tenés que cumplir para aprobar el trámite

Los cinturones de seguridad también reciben especial atención. Se verifica que todos los asientos, tanto delanteros como traseros, cuenten con correajes reglamentarios.

En muchas jurisdicciones se exige además la presencia de un botiquín de primeros auxilios. Este debe contener elementos básicos para atender emergencias menores y su inclusión refleja una política de seguridad activa que busca reducir riesgos durante la circulación.

Por último, la VTV revisa el acondicionamiento interior del vehículo. Esto incluye que los asientos estén firmemente sujetos, el correcto funcionamiento de puertas y cierres de ventanillas, y el estado de los espejos retrovisores interiores. Estos detalles garantizan que la estructura interna del vehículo proteja adecuadamente a conductor y pasajeros.