VTV: los autos que no deberán abonar el trámite en abril 2026
Este trámite exige que cada uno cumpla con los parámetros de seguridad y funcionamiento. Qué tener en cuenta.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida se produjo después de un proceso judicial que había condicionado la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Quiénes no deberán pagar el trámite en CABA
Algunos grupos quedan exceptuados de abonar la tarifa, aunque no del control técnico:
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos iguales al haber mínimo, siempre que el vehículo no tribute impuesto de radicación.
- Personas con discapacidad, sin importar si el auto está adaptado.
- Si el beneficiario posee más de un vehículo, la exención solo aplica a uno de ellos.
Quiénes no deberán pagar el trámite en Provincia de Buenos Aires
Aunque no paguen, ciertos vehículos y conductores deben someterse a la inspección:
- Vehículos de bomberos.
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos.
- Titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Autos destinados a servicios municipales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario