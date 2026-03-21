VTV: los detalles sobre la multa de $500.000

El resultado de esta inspección puede arrojar tres resultados posibles: aprobado, cuando el vehículo está en condiciones y puede circular; condicional, si se detectan fallas menores que deben repararse en un plazo determinado pero permite seguir circulando; y rechazado, cuando los problemas son graves y el auto no puede transitar hasta que se solucionen y se vuelva a inspeccionar.