VTV: los detalles sobre la multa de $500.000
Uno de los requisitos más solicitados por los controles de tránsito durante este 2026 fue la Verificación Técnica Vehicular. Los detalles en la nota.
Durante 2026, los controles de tránsito se intensificaron en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires con el objetivo que los vehículos cumplan con las normas de seguridad. Una de las revisiones clave es la Verificación Técnica Vehicular(VTV), que evalúa el estado mecánico del auto, incluyendo frenos, luces, neumáticos y suspensión.
Circular sin este certificado vigente puede derivar en multas o la retención de la licencia, ya que es un requisito obligatorio para poder transitar legalmente. Este trámite, que se debe gestionar de forma online, se realiza en talleres autorizados.
El resultado de esta inspección puede arrojar tres resultados posibles: aprobado, cuando el vehículo está en condiciones y puede circular; condicional, si se detectan fallas menores que deben repararse en un plazo determinado pero permite seguir circulando; y rechazado, cuando los problemas son graves y el auto no puede transitar hasta que se solucionen y se vuelva a inspeccionar.
Cómo se calculan las multas con la Unidad Fija Móvil
Las sanciones de tránsito se calculan a través de la Unidad Fija, un sistema que ajusta los importes según el precio de la nafta premium. Esto significa que cada vez que cambia el combustible, también se modifican los montos de las multas.
En la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires, una Unidad Fija equivale a $798,51, mientras que en la Provincia de Buenos Aires alcanza los $1.807, lo que hace que las infracciones sean significativamente más caras en territorio provincial.
Valores de las multas en CABA
- Circular sin registro habilitante: desde $40.000.
- No usar cinturón alcanza: desde $80.000.
- Cruzar un semáforo en rojo: desde $239.000.
- Uso del celular al volante y el estacionamiento en espacios reservados: desde $240.000.
Valores de las multas en PBA
- Las multas de tránsito más comunes van entre $90.000 y $180.700.
- Las faltas graves (alcoholemia positiva o exceso de velocidad): $1.807.000.
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