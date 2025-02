VTV: los cambios que sufriría la verificación luego del anuncio del Gobierno

Los cambios en la VTV

Lo inicial es que aquellos vehículos particulares nuevos deberán tener su primera inspección técnica obligatoria una vez que hayan transcurrido dos meses desde su registro como 0 km. En cuanto a los vehículos con entre 5 y 10 años de antigüedad, las inspecciones técnicas deberán efectuarse cada dos años, algo distinto al esquema vigente hasta ahora.

Además, se mantendrá la obligatoriedad de las revisiones anuales una vez que el vehículo supere los 10 años en circulación, lo cual coincide con la normativa que venía aplicándose en esa categoría. En tanto, los cambios en esta normativa fueron anunciados recientemente, y los detalles se conocieron a lo largo de esta semana, y las modificaciones buscan optimizar los plazos establecidos para garantizar la seguridad y mantenimiento del parque automotor en el país, adaptándose a las necesidades de los conductores y sus vehículos.

En esta se busca permitir que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se realice en concesionarias oficiales y talleres particulares que cumplan con los requisitos técnicos necesarios. Esto podría llevar a una competencia en precios y servicios, simplificando también el proceso mediante la creación de un ecosistema digital para la documentación vehicular, eliminando la necesidad de las obleas físicas.

Lo que sucederá con las licencias de conducir

Se definió que el simple cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI) no anule dicho documento, y este continuará vigente hasta su fecha de vencimiento, permaneciendo sin alteraciones bajo estas circunstancias. No obstante, actualmente no se prevé la eliminación del vencimiento de las licencias particulares, aunque la posibilidad de incluir esta medida podría evaluarse en futuros paquetes de reformas.

Además, se anunció la eliminación de la actual Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS), facilitando la importación de todo tipo de autopartes. Según Adorni, la medida no comprometerá la seguridad vehicular y reducirá los costos de los repuestos, contribuyendo a resolver prácticas improvisadas que perjudican la seguridad en los automóviles.

Se incorporó en la Ley Nacional de Tránsito un marco regulatorio para los vehículos autónomos, con el objetivo de preparar al país para integrar esta tecnología al parque automotor. Su implementación, no obstante, se condiciona al desarrollo de niveles de seguridad comprobados en el ámbito internacional.

Queda a la expectativa la publicación del decreto en el Boletín Oficial para conocer los detalles finales de su implementación y su impacto concreto en las distintas jurisdicciones.