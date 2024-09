VTV: los detalles para hacer el trámite de manera correcta en septiembre 2024

No obstante, para realizar este procedimiento, cada individuo debe contar con los requisitos y documentación correctos. En caso de no tener estas exigencias, su automóvil no podrá pasar por la revisión, por ende no estará habilitado para circular.

En caso de no contar con la VTV, el conductor puede sufrir duras consecuencias, como multas, prohibición para circular y problemas con el seguro, entre otras.

Los requisitos para realizar la verificación

VTV (1).png La VTV es uno de los trámites más importantes de la Argentina para circular sin problemas.

Para llevar a cabo la VTV en septiembre, los conductores deben presentar la documentación necesaria. Estos son los documentos que deben llevar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente

(DNI) vigente Licencia de conducir vigente

vigente Seguro del vehículo actualizado

actualizado Constancia de pago por la reserva del turno

por la reserva del turno Cédula verde, azul o rosa (para motos)

Los valores del trámite en septiembre 2024

VTV (1).png En CABA, la VTV subió más del 70% a partir del 1 de septiembre.

La Verificación Técnica Vehicular subió más del 70% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este aumento fue establecido por la Resolución 91/2024, publicada en el Boletín Oficial. Este nuevo incremento se vio reflejado a partir del 1 de septiembre.

Por lo tanto, los conductores en CABA deberán pagar $38.014,57 para realizar la VTV. En la Provincia de Buenos Aires, los costos son los siguientes:

Motos: $10.359,35

Autos y vehículos livianos de hasta 2.500 kg: $34.531,17

Vehículos pesados de más de 2.500 kg: $62.156,10

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $17.265,58

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $31.078,06