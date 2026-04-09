Cambios en la VTV: la digitalización del sistema y los nuevos controles

En CABA, se solicita DNI, cédula del vehículo y comprobante de turno/pago. Además, en autos con GNC, también se exige la oblea vigente y la prueba hidráulica actualizada.

Las reglas pueden variar según la provincia, y no siempre se aceptan verificaciones de otras jurisdicciones. Además, es clave hacerlo en plantas habilitadas, ya que hacerlo en lugares no autorizados puede invalidar el trámite, generar multas y hasta impedir circular.