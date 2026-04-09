Cambios en la VTV: la digitalización del sistema y los nuevos controles
Esta nueva medida anunciada por el Gobierno entrará en vigencia en junio, con el objetivo de modernizar el trámite. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se renueva con el objetivo de asegurar que todos los vehículos en circulación cumplan con estándares de seguridad. Este cambio incluye la incorporación de herramientas digitales y controles más precisos para controlar que todos los coches cumplan con este trámite obligatorio.
Además, el nuevo esquema, que entrará en vigencia en junio, introduce beneficios económicos, como descuentos del 50% para ciertos grupos, incentivando la realización del trámite. Esta iniciativa impulsada por el Gobierno busca simplificar los procesos, reducir costos y modernizar el trámite.
Digitalización de la VTV
Desde junio de 2026, los certificados tendrán códigos QR para validar su autenticidad al instante. El Ministerio de Transporte, por su parte, unifica las bases de datos de todas las jurisdicciones, con Buenos Aires y CABA como primeras en implementar el sistema.
Además, el trámite es online: se pide turno, se paga electrónicamente y solo se requiere presentar documentación el día de la inspección. Los vehículos con GNC, por otro lado, se validan automáticamente con ENARGAS, evitando errores y garantizando trazabilidad. En cuanto a los controles viales, las autoridades ven los resultados en tiempo real.
Dónde hacer la VTV y requisitos
Desde junio, la VTV se hace en plantas autorizadas de cada provincia. Cada distrito fija las fechas según la patente, distribuyendo los turnos a lo largo del año.
En CABA, se solicita DNI, cédula del vehículo y comprobante de turno/pago. Además, en autos con GNC, también se exige la oblea vigente y la prueba hidráulica actualizada.
Las reglas pueden variar según la provincia, y no siempre se aceptan verificaciones de otras jurisdicciones. Además, es clave hacerlo en plantas habilitadas, ya que hacerlo en lugares no autorizados puede invalidar el trámite, generar multas y hasta impedir circular.
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