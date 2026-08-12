Qué autos deben hacer la VTV en agosto y cómo evitar multas
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es un control obligatorio que verifica que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras para circular y cumplan con los límites establecidos para las emisiones contaminantes. Este trámite debe realizarse de forma periódica, aunque durante 2026 no alcanzará a todos los propietarios de vehículos.
Los cambios incorporados a la normativa vigente modificaron los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular en el caso de los vehículos 0 km y, además, mantuvieron el beneficio de la VTV gratuita para determinados grupos de personas.
De esta manera, muchos conductores podrán postergar el trámite o acceder a la revisión sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
El calendario completo de la VTV según la terminación de la patente
El cronograma queda organizado de la siguiente forma:
- Febrero: vehículos con patentes terminadas en 2.
- Marzo: vehículos con patentes terminadas en 3.
- Abril: vehículos con patentes terminadas en 4.
- Mayo: vehículos con patentes terminadas en 5.
- Junio: vehículos con patentes terminadas en 6.
- Julio: vehículos con patentes terminadas en 7.
- Agosto: vehículos con patentes terminadas en 8.
- Septiembre: vehículos con patentes terminadas en 9.
- Octubre: vehículos con patentes terminadas en 0.
- Noviembre: vehículos con patentes terminadas en 1.
Los meses que no tienen una patente asignada para la VTV
Enero y diciembre funcionan como períodos especiales dentro del sistema. Durante esos meses no existe una terminación de dominio específica obligatoria.
El objetivo de esta excepción es permitir que aquellos conductores que no pudieron completar la inspección en el período correspondiente puedan ponerse al día y obtener la aprobación necesaria para circular.
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