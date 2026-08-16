Nueva VTV: los cambios en el trámite, dónde realizarlo y qué conductores están alcanzados
La Verificación Técnica Vehicular incorporó modificaciones que afectan tanto los lugares habilitados para realizar el trámite como los plazos de renovación.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles obligatorios que deben realizar los conductores para comprobar que sus vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para circular. Ahora, una reforma introdujo cambios en el sistema con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para completar la inspección.
Una de las principales modificaciones tiene que ver con los establecimientos que podrán realizar las revisiones técnicas. El nuevo régimen contempla la incorporación de talleres mecánicos particulares, concesionarios e importadores que cumplan con los requisitos correspondientes y se encuentren debidamente registrados.
También se establecieron nuevos plazos de revisión según la antigüedad y el tipo de vehículo. De esta manera, los autos particulares más nuevos tendrán períodos más extensos entre las inspecciones, mientras que aquellos con mayor antigüedad continuarán realizando controles con mayor frecuencia.
Dónde se puede hacer el trámite
El nuevo esquema contempla la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una herramienta pública y digital destinada a identificar los establecimientos habilitados para efectuar las revisiones.
Los conductores podrán elegir dónde realizar el trámite entre los talleres que estén incorporados al registro y cumplan con las condiciones técnicas exigidas por la normativa. También podrán sumarse concesionarios e importadores que acrediten contar con el equipamiento y la capacidad necesaria para realizar las inspecciones.
Los establecimientos deberán respetar los mismos estándares previstos para garantizar la seguridad de los vehículos. Además, los talleres habilitados deberán contar con un Director Técnico responsable de las verificaciones.
Sin embargo, la implementación del nuevo sistema depende de cada jurisdicción. Por eso, antes de acudir a un taller particular, resulta necesario comprobar que se encuentre efectivamente habilitado para realizar la revisión.
Cuáles son los nuevos plazos de la VTV
Otro de los puntos centrales de la reforma son los períodos establecidos para realizar las inspecciones. Los plazos cambian de acuerdo con la antigüedad y utilización del vehículo.
El nuevo esquema establece:
- Vehículos particulares 0 km: primera revisión a los cinco años.
- Vehículos particulares de hasta 10 años: revisión cada 24 meses.
- Vehículos particulares de más de 10 años: revisión cada 12 meses.
- Vehículos de carga y pasajeros: revisión cada 12 meses.
De esta manera, los vehículos particulares más nuevos podrán espaciar sus controles, mientras que los autos con más de una década de antigüedad deberán continuar realizando la inspección todos los años.
La reforma no elimina la obligación de efectuar la revisión técnica. Por el contrario, modifica la frecuencia para determinadas unidades y mantiene controles más frecuentes para vehículos antiguos y aquellos destinados al transporte de cargas o pasajeros.
Qué cambia para los conductores
Para los usuarios, una de las principales diferencias será la posibilidad de contar con una mayor cantidad de establecimientos donde realizar la VTV. El objetivo es flexibilizar la elección y evitar que el trámite dependa exclusivamente de las plantas verificadoras tradicionales.
A su vez, el nuevo régimen incorpora una base informática para centralizar la información de las inspecciones, incluyendo los controles realizados y los certificados emitidos por los establecimientos habilitados.
Los conductores seguirán teniendo la responsabilidad de efectuar la revisión dentro de los plazos correspondientes y mantener el vehículo en condiciones para circular. Por eso, la VTV continúa funcionando como un requisito obligatorio de seguridad vial, aunque bajo un esquema que busca ampliar las opciones disponibles para realizar el trámite.
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