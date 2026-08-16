Nueva VTV: los cambios en el trámite, dónde realizarlo y qué conductores están alcanzados

Los establecimientos deberán respetar los mismos estándares previstos para garantizar la seguridad de los vehículos. Además, los talleres habilitados deberán contar con un Director Técnico responsable de las verificaciones.

Sin embargo, la implementación del nuevo sistema depende de cada jurisdicción. Por eso, antes de acudir a un taller particular, resulta necesario comprobar que se encuentre efectivamente habilitado para realizar la revisión.

Cuáles son los nuevos plazos de la VTV

Otro de los puntos centrales de la reforma son los períodos establecidos para realizar las inspecciones. Los plazos cambian de acuerdo con la antigüedad y utilización del vehículo.

El nuevo esquema establece:

Vehículos particulares 0 km: primera revisión a los cinco años.

primera revisión a los cinco años. Vehículos particulares de hasta 10 años: revisión cada 24 meses.

revisión cada 24 meses. Vehículos particulares de más de 10 años: revisión cada 12 meses.

revisión cada 12 meses. Vehículos de carga y pasajeros: revisión cada 12 meses.

De esta manera, los vehículos particulares más nuevos podrán espaciar sus controles, mientras que los autos con más de una década de antigüedad deberán continuar realizando la inspección todos los años.

La reforma no elimina la obligación de efectuar la revisión técnica. Por el contrario, modifica la frecuencia para determinadas unidades y mantiene controles más frecuentes para vehículos antiguos y aquellos destinados al transporte de cargas o pasajeros.

Qué cambia para los conductores

Para los usuarios, una de las principales diferencias será la posibilidad de contar con una mayor cantidad de establecimientos donde realizar la VTV. El objetivo es flexibilizar la elección y evitar que el trámite dependa exclusivamente de las plantas verificadoras tradicionales.

A su vez, el nuevo régimen incorpora una base informática para centralizar la información de las inspecciones, incluyendo los controles realizados y los certificados emitidos por los establecimientos habilitados.

Los conductores seguirán teniendo la responsabilidad de efectuar la revisión dentro de los plazos correspondientes y mantener el vehículo en condiciones para circular. Por eso, la VTV continúa funcionando como un requisito obligatorio de seguridad vial, aunque bajo un esquema que busca ampliar las opciones disponibles para realizar el trámite.